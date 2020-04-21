38 человек заболели коронавирусом на руднике в Алтайском крае

По данным на 21 апреля, в регионе зафиксирован 41 новый случай заражения. Большая часть из нововыявленных – в Змеиногорске, где на рудник приехал больной из Башкирии.

общее число заболевших в краевой столице – 53

В Алтайском крае зафиксировали резкий скачок заболеваемости коронавирусом. По данным на 21 апреля, в регионе зафиксирован 41 новый случай заражения. Большая часть из нововыявленных – в Змеиногорске.

Как сообщает Оперативный штаб региона по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса, такое масштабное увеличение произошло из-за распространения заболевания на промлощадке Корбалихинского рудника АО «Сибирь-Полиметаллы» в пригороде Змеиногорска. На прошлой неделе там выявили коронавирус у работника, приехавшего из Республики Башкортостан.

-У всех контактных с ним лиц, были взяты анализы, а сами они 17 апреля изолированы в общежитии предприятия. Таким образом, в Змеиногорске по состоянию на 21 апреля инфицированными являются 38 человек, 37 из них – работники рудника. После подтверждения результатов анализов большинство из них госпитализированы в инфекционный госпиталь КГБУЗ «Рубцовская ЦРБ» и другие клиники, — сообщили в Оперштабе.



Кроме того, еще четыре случая заражения обнаружили в Барнауле, по одному – в Бийске и райцентре Родино. Таким образом, общее число заболевших в краевой столице – 53, еще 74 человека – жители других муниципалитетов. Итого, 127 случаев.

Сейчас Роспотребнадзор пытается установить круг всех контактных лиц. На 21 апреля в крае обследовано более 14 тыс. человек, под медицинским наблюдением находятся 1,5 тыс. человек, в том числе 24 иностранца. Девять человек выздоровели и отправились домой.