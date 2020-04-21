У кого с ОРВИ возьмут тест на COVID-19, рассказал врач ЦГБ Бердска

Тест на коронавирус берут у трех категория больных в Бердске

Заведующий взрослого поликлинического отделения №1 Бердска Виктор Подойма рассказал сегодня, 21 апреля, «Курьер. Среда. Бердск», каким пациентам делают тест на коронавирус.

— Есть несколько показаний для проведения тестов. Во-первых, тест проводится если человек вернулся из мест неблагополучной эпидемиологической обстановки, а это сегодня не только страны зарубежья, либо человек контактировал с заболевшим. Это называется эпиданамнез. Во-вторых, если у человека помимо ОРВИ есть хронические заболевания, например, бронхолёгочной системы, сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет. Третья категория — это больные ОРВИ в возрасте старше 65 лет, — рассказал Виктор Подойма сегодня, 21 апреля.

Если у больного высокая температура и кашель, то нужно вызывать врача на дом. Медики возьмут мазок на коронавирус на дому и отправят его в центр вирусологии «Вектор» Академгородка. Кроме того, тест на коронавирус можно сдать по собственной инициативе в ЦНМТ Академгородке, но он платный и запись на анализ расписана до 1 мая.

Симптомы коронавируса

Федеральный Минздрав на своем сайте открыл специальный раздел, посвященный коронавирусу, где рассказал о симптомах заболевания. У коронавирусной инфекции есть основные симптомы и редкие. В 90% случаев и более у человека повышается температура тела, в 80% случаев есть сухой кашель или с небольшим количеством мокроты. Менее часто встречается одышка — 55%, и в более чем 20% случаев зараженный коронавирусом ощущает сдавленность в грудной клетке. К редким симптомам относятся головные боли, кровохарканье, диарея, тошнота и рвота, учащенное сердцебиение. Вероятность появления этих симптомов менее 10%. При этом в начале развития заболевания температура тела может не повышаться.

После коронавирусной инфекции могут возникнуть осложнения: синусит, пневмония, бронхит, острая дыхательная недостаточность, отек легких, сепсис, инфекционно-токсический шок.