Прокаженные? «Травят», унижают заболевших коронавирусом и не пускают в магазины их родственников в Бердске и других городах России

Родных заболевшей из Коломны не пустили купить продукты. Девушку из Бердска обсуждают в соцсетях, рассылают в мессенджерах оскорбления и обвинения в нарушении самоизоляции. Полиция проводит проверку.

За последние сутки в России подтверждено сотни случаев новой коронавирусной инфекции в 26 регионах

«Травят» и унижают заболевших коронавирусом в Бердске и в других городах. С этим столкнулись герои публикаций «Курьер. Среда. Бердск». Накануне мы публиковали историю о зараженной из Коломны. Вскоре после выхода материала ее родных начали «травить» — родных героини не пускали в магазин. Также с унижениями и обсуждением в социальных сетях столкнулась заболевшая опасным вирусом из Бердска. Но ведь заболеть этим вирусом может абсолютно любой человек, сам не зная об этом. Напомним, 5 человек новых зараженных в Новосибирской области «подхватили» вирус на улице. Всего инфицированы 135 человек в регионе. Также напомним, что министр здравоохранения региона Константин Хальзов отказался называть адреса зараженных, ссылаясь на то, что информация о них может вызвать панику в районах.

Как «травят»

— На меня обрушилась травля в соцсетях, — отметила зараженная девушка из Бердска «Курьер. Среда. Бердск».

Напомним, зараженная коронавирусом молодая женщина 29 лет прилетела из Сочи. Она 15 дней лечилась дома. Ей сделали анализ на вирус при первых симптомах ОРВИ, но он не подтвердился. А еще через неделю ей стало вновь плохо, повторный анализ показал COVID—19. Девушку забрали в инфекционную больницу, а в социально сети начались обсуждения и появился фейк – аудиозапись, где озвучивается имя заболевшей и ее адрес. Также автор оскорбляет девушку нецензурной бранью. Прокурор города Роман Сивак обеспокоен этой ситуацией. Он опасался за жизнь и здоровье зараженной. 20 апреля он отметил, что розыском автора занимается полиция. В пресс-службе главного управления по Новосибирской области подтвердили этот факт. Полиция Бердска проводит проверку и определяет автора записи.

Прокурор Роман Сивак предупредил, что распространителям фейков грозит уголовная ответственность:

— Административная — очень жесткая — до 1 млн рублей с конфискацией орудия распространения, — сказал Роман Андреевич.

На аудиозаписи женский голос ссылается на источники — «кума Юлька, ее маму-начальницу и мужа из правоохранительных органов». Дескать, девушка, приехавшая из Сочи, лечилась от ангины в облбольнице. Диагноз «коронавирус» у нее не подтвердился, а после выписки «она разгуливала, ходила на маникюр, контактировала…». Якобы все контактные не сознаются, опасаясь карантина. Автор аудиозаписи нецензурно обзывает заболевшую. А это уже похоже на травлю, что тоже подпадает под уголовную ответственность. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», дела по аналогичным фактам возбудили по всей Сибири — Алтай, Кузбасс, Новосибирская область. Ведь неизвестно, как поведут себя уставшие от самоизоляции люди, могут и навредить больным.

В полиции также отметили, что по сути никакого фейка в этой аудиозаписи нет. Нарушение здесь не в заведомо ложной информации, а в распространении личных данных и возможной угрозе жизни и здоровью больной.

Что пишут в комментариях в соцсетях к тексту о зараженной из Бердска:

— Штраф надо ей выписать за распространение инфекции.

— Вот таких сажать надо.

— Закрыть все магазины в этом районе на санобработку. И подъезд где она проживает тоже обработать!!!

— Даже если только мама ходила в магазины, там и подъезд и магазины и аптеки все закрыть!!! Это самые рассадники заразы.

— Я переживаю потому что мой муж работает и моя сестра работает !!! И им приходится это делать так как, например, моя сестра связана с жизненеобходимой деятельностью, но это не маски по 150 р. Продавать, а доставлять людей, тех кто не успел это сделать до карантина! И скажу вам что большинство это беспечных граждан !!!

— В УК РФ есть статья за заражение других людей ВИЧ инфекцией. А чем отличается коронавирус? Думаю, человек так же должен понести ответственность. Это преступление.

— Обделался тот, кто скрывает данные заболевшего. И район проживания. Чтобы люди, зная что находились в опасных для заражения местах, могли бы сразу сходить и сдать анализ или хотя бы тотально самоизолироваться, чтобы не заразить родных и коллег.