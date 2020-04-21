Переболевший COVID-19 доктор Мясников: лечиться от коронавируса нужно дома

Амбулаторное лечение врач назвал знаковым событием в борьбе с инфекцией. Внутрибольничной инфекции не избежать, особенно, если «по любому чиху, симптому мы госпитализируем пациента».

Врач Александр Мясников во время пресс-конференции

Врач Александр Мясников назвал амбулаторное лечение пациентов с COVID-19 знаковым событием для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

«Большинство больных COVID-19 будут лечиться не в больницах, а амбулаторно под наблюдением амбулаторных врачей. Если по любому чиху, симптому мы госпитализируем пациента, то в больнице все равно может быть внутрибольничная инфекция, как бы мы ни огораживали это», — сказал Мясников.

Он также объяснил, как будет проходить амбулаторное лечение.

«Человек находится дома, но врач выписывает ему нужные таблетки — тот же набор лекарств, что мы даем в больнице. Дальше мы наблюдаем дома. Мы ведем его по видеосвязи, по телефону, навещая. Это работает, потому что большинство случаев COVID-19 протекают бессимптомно», — заключил Мясников.

Ранее он рассказал, что уже переболел COVID-19, — по его словам, тесты показали, что у него есть антитела к коронавирусу.

Источник: РИА Новости