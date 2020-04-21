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Спускалась по простыням и уронила 3-летнего сына с 4 этажа пьяная мать в Омске

18:24 21.04.2020 Фото: pixabay.com
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Во время падения малыш ударился головой о стену, но от столкновения с землей его спасли прохожие — поймали ребенка. Оставшуюся висеть на простынях женщину сняли подоспевшие сотрудники МЧС.

Спускалась по простыням и уронила 3 летнего сына с 4 этажа пьяная мать в Омске
Мальчик выпал из рук матери, которая решила спуститься на улицу через окно по связанным между собою простыням

Омские полицейские проводят проверку по факту падения трёхлетнего ребёнка с высоты четвёртого этажа. Мальчик выпал из рук матери, которая решила спуститься на улицу через окно по связанным между собою простыням. По данным оперативников, инцидент произошёл поздно вечером на проспекте Менделеева. О странных действиях женщины сообщили местные жители. Они же первыми и бросились на помощь, и спасли ребёнка от гибели.

— На крики омички отреагировали жильцы дома и случайные прохожие. Пытаясь поймать ребёнка, они встали у стены дома. В это время женщина, держась рукой за простыню, отпустила ребёнка, — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Омской области.

Во время падения мальчик ударился головой о стену дома, однако у самой земли его смогли поймать очевидцы. Оставшуюся висеть на простынях женщину сняли подоспевшие сотрудники МЧС.

— Трёхлетний мальчик и его 27-летняя мама с травмами госпитализированы. Предварительно у женщины диагностировано состояние опьянения, — констатировали в МВД.

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От редакции

Выйти через дверь - не судьба?

Гость, 21 апреля 2020 18:53
Тарзанша? Жена Тарзана?

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