Спускалась по простыням и уронила 3-летнего сына с 4 этажа пьяная мать в Омске

Омские полицейские проводят проверку по факту падения трёхлетнего ребёнка с высоты четвёртого этажа. Мальчик выпал из рук матери, которая решила спуститься на улицу через окно по связанным между собою простыням. По данным оперативников, инцидент произошёл поздно вечером на проспекте Менделеева. О странных действиях женщины сообщили местные жители. Они же первыми и бросились на помощь, и спасли ребёнка от гибели.
— На крики омички отреагировали жильцы дома и случайные прохожие. Пытаясь поймать ребёнка, они встали у стены дома. В это время женщина, держась рукой за простыню, отпустила ребёнка, — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Омской области.
Во время падения мальчик ударился головой о стену дома, однако у самой земли его смогли поймать очевидцы. Оставшуюся висеть на простынях женщину сняли подоспевшие сотрудники МЧС.
— Трёхлетний мальчик и его 27-летняя мама с травмами госпитализированы. Предварительно у женщины диагностировано состояние опьянения, — констатировали в МВД.