Спускалась по простыням и уронила 3-летнего сына с 4 этажа пьяная мать в Омске

Во время падения малыш ударился головой о стену, но от столкновения с землей его спасли прохожие — поймали ребенка. Оставшуюся висеть на простынях женщину сняли подоспевшие сотрудники МЧС.

Мальчик выпал из рук матери, которая решила спуститься на улицу через окно по связанным между собою простыням

Омские полицейские проводят проверку по факту падения трёхлетнего ребёнка с высоты четвёртого этажа. Мальчик выпал из рук матери, которая решила спуститься на улицу через окно по связанным между собою простыням. По данным оперативников, инцидент произошёл поздно вечером на проспекте Менделеева. О странных действиях женщины сообщили местные жители. Они же первыми и бросились на помощь, и спасли ребёнка от гибели.

— На крики омички отреагировали жильцы дома и случайные прохожие. Пытаясь поймать ребёнка, они встали у стены дома. В это время женщина, держась рукой за простыню, отпустила ребёнка, — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Омской области.

Во время падения мальчик ударился головой о стену дома, однако у самой земли его смогли поймать очевидцы. Оставшуюся висеть на простынях женщину сняли подоспевшие сотрудники МЧС.

— Трёхлетний мальчик и его 27-летняя мама с травмами госпитализированы. Предварительно у женщины диагностировано состояние опьянения, — констатировали в МВД.