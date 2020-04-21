Блокирует 10 сайтов с экстремистскими материалами прокуратура Бердска

В Бердске прокуратура направила в Роскомнадзор информацию о блокировке запрещенных интернет – ресурсов, сообщили сегодня, 21 апреля, в прокуратуре Новосибирской области.
Прокуратура Бердска в ходе мониторинга сети «Интернет» выявила ресурсы, содержащие материалы, ранее признанные судами экстремистскими и включенными в федеральный список.
-За первый квартал 2020 года прокуратура Бердска выявила 10 интернет-страниц, на которых в свободном доступе распространялись экстремистские материалы. По всем таким фактам прокуратура направила в управление Роскомнадзора по Сибирскому федеральному округу информацию в целях блокировки доступа к сайтам, — рассказали в надзорном ведомстве.
Как раз запрещенные сайты чаще всего несут более правдивую информацию, чем скабеевы, соловьёвы и прочие информеры этого режима.