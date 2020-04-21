Арестован за призывы прекратить самоизоляцию организатор массовых беспорядков во Владикавказе

Около 200 человек на площадь на несанкционированный митинг. Люди говорили о прекращении режима самоизоляции и свободном перемещении, утверждая, что вирус не опасен. Предводителя Вадима Чельдиева суд отправил в СИЗО на 2 месяца.

Суд арестовал владикавказского подстрекателя

Ленинский суд Владикавказа заключил под стражу на два месяца Вадима Чельдиева, подозреваемого в применении насилия в отношении представителя власти и распространении ложной информации о санитарно-эпидемиологической ситуации в Северной Осетии, а также призывам к массовым акциям, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Северной Осетии.

«Ленинский суд Владикавказа 20 апреля 2020 удовлетворил ходатайство Следственного управления СК РФ по Северной Осетии об избрании в отношении Вадима Чельдиева меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — говорится в сообщении.

Отмечается, что указанное ходатайство обосновывалось тем, что Чельдиев подозревался в совершении преступления по статье УК РФ «применение насилия в отношении представителя власти».

По данным пресс-службы, при рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу учтены обоснованные подозрения, а также то, «что новое преступление совершено им после преступления, предусмотренного статьей УК РФ «публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан», а именно распространение заведомо ложной информации о санитарно-эпидемиологической ситуации в Северной Осетии и призывы к массовым акциям неповиновения».

По данным властей региона, около 200 человек в понедельник вышли на площадь во Владикавказе на несанкционированный митинг. Люди говорили о прекращении режима самоизоляции и свободном перемещении, утверждая, что вирус не опасен, отмечали власти. Сообщалось, что протестующие создали рабочую группу и пообщались с главой региона.

Глава региона Вячеслав Битаров назвал людей, вышедших на несанкционированный митинг в центре Владикавказа, несознательными гражданами, которые рискуют здоровьем близких, и попросил жителей осознать сложность ситуации и сделать все, чтобы обезопасить себя и окружающих.

По данным управления Роспотребнадзора по Северной Осетии на утро вторника, число зараженных коронавирусной инфекцией в регионе увеличилось на 34 и достигло 211 человек.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости назвал безответственным мнение тех, кто считает, что коронавирус их не затронет.

Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.