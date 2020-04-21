21.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Арестован за призывы прекратить самоизоляцию организатор массовых беспорядков во Владикавказе

18:36 21.04.2020 Фото: pexels.com
1

Около 200 человек на площадь на несанкционированный митинг. Люди говорили о прекращении режима самоизоляции и свободном перемещении, утверждая, что вирус не опасен. Предводителя Вадима Чельдиева суд отправил в СИЗО на 2 месяца.

Арестован за призывы прекратить самоизоляцию организатор массовых беспорядков во Владикавказе
Суд арестовал владикавказского подстрекателя

Ленинский суд Владикавказа заключил под стражу на два месяца Вадима Чельдиева, подозреваемого в применении насилия в отношении представителя власти и распространении ложной информации о санитарно-эпидемиологической ситуации в Северной Осетии, а также призывам к массовым акциям, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Северной Осетии.

«Ленинский суд Владикавказа 20 апреля 2020 удовлетворил ходатайство Следственного управления СК РФ по Северной Осетии об избрании в отношении Вадима Чельдиева меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — говорится в сообщении.

Отмечается, что указанное ходатайство обосновывалось тем, что Чельдиев подозревался в совершении преступления по статье УК РФ «применение насилия в отношении представителя власти».

По данным пресс-службы, при рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу учтены обоснованные подозрения, а также то, «что новое преступление совершено им после преступления, предусмотренного статьей УК РФ «публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан», а именно распространение заведомо ложной информации о санитарно-эпидемиологической ситуации в Северной Осетии и призывы к массовым акциям неповиновения».

По данным властей региона, около 200 человек в понедельник вышли на площадь во Владикавказе на несанкционированный митинг. Люди говорили о прекращении режима самоизоляции и свободном перемещении, утверждая, что вирус не опасен, отмечали власти. Сообщалось, что протестующие создали рабочую группу и пообщались с главой региона.

Глава региона Вячеслав Битаров назвал людей, вышедших на несанкционированный митинг в центре Владикавказа, несознательными гражданами, которые рискуют здоровьем близких, и попросил жителей осознать сложность ситуации и сделать все, чтобы обезопасить себя и окружающих.

По данным управления Роспотребнадзора по Северной Осетии на утро вторника, число зараженных коронавирусной инфекцией в регионе увеличилось на 34 и достигло 211 человек.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости назвал безответственным мнение тех, кто считает, что коронавирус их не затронет.

Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Диверсант?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В каком месте, простите, снижена температура теплоносителя в системе отопления жилых домов?
20:37 21-04-2020
В каком месте, простите, снижена температура теплоносителя в системе отопления жилых домов?
Заразился коронавирусом священник одного из храмов Новосибирска, заявил минздрав
20:34 21-04-2020
Заразился коронавирусом священник одного из храмов Новосибирска, заявил минздрав
Фантомас: Что происходит в Бердске? Батареи в квартирах жарят, как в суровые морозы
20:28 21-04-2020
Фантомас: Что происходит в Бердске? Батареи в квартирах жарят, как в суровые морозы
БердскВ пыль и дым погрузился Бердск вечером 21 апреля
20:25 21-04-2020
В пыль и дым погрузился Бердск вечером 21 апреля
БердскМыл хлоркой подъезд дома первой заболевшей COVID-19 в Бердске после ее эвакуации городской Центр дезинфекции 2
20:13 21-04-2020
Мыл хлоркой подъезд дома первой заболевшей COVID-19 в Бердске после ее эвакуации городской Центр дезинфекции
Пик эпидемии коронавируса в России с 5 по 10 мая спрогнозировал Греф
19:59 21-04-2020
Пик эпидемии коронавируса в России с 5 по 10 мая спрогнозировал Греф
БердскМассово гуляющих и нарушающих самоизоляцию проверит СК в Новосибирске. Накажут ответственных за соблюдение режима
19:47 21-04-2020
Массово гуляющих и нарушающих самоизоляцию проверит СК в Новосибирске. Накажут ответственных за соблюдение режима
Тотальная слежка: Больных ОРВИ уравняли с зараженными коронавирусом в Москве 1
19:37 21-04-2020
Тотальная слежка: Больных ОРВИ уравняли с зараженными коронавирусом в Москве
Больны коронавирусом 2 млн 478 тыс. 852 человека в мире на 21 апреля. Прирост за сутки 72 537 случаев
19:27 21-04-2020
Больны коронавирусом 2 млн 478 тыс. 852 человека в мире на 21 апреля. Прирост за сутки 72 537 случаев
БердскВертолеты Ми-8АМТШ-В над Бердском: Военные летчики учились тушить лесные пожары в Сибири 2
19:14 21-04-2020
Вертолеты Ми-8АМТШ-В над Бердском: Военные летчики учились тушить лесные пожары в Сибири