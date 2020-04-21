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Заразились COVID-19 еще 5642 человека в России за сутки на 21 апреля

18:45 21.04.2020 Фото: pexels.com
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Всего на сегодняшний день в РФ зарегистрировано 52 763 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 3 873 человека.

Заразились COVID 19 еще 5642 человека в России за сутки на 21 апреля
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Заразились COVID 19 еще 5642 человека в России за сутки на 21 апреля

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О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России на 21 апреля сообщил Роспотребнадзор.

За последние сутки в России зарегистрировано подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 5642 в 78 регионах.

Распределение по субъектам

1. Москва — 3083

2. Московская область — 718

3. Санкт-Петербург — 127

4. Нижегородская область — 101

5. Свердловская область — 84

6. Тульская область — 75

7. Республика Башкортостан — 74

8. Красноярский край — 64

9. Ростовская область — 54

10. Республика Татарстан — 50

11. Республика Ингушетия — 46

12. Краснодарский край — 44

13. Ярославская область — 43

14. Алтайский край — 43

15. Ленинградская область — 42

16. Оренбургская область — 42

17. Республика Дагестан — 40

18. Чеченская Республика — 39

19. Тюменская область — 36

20. Мурманская область — 35

21. Республика Мордовия — 34

22. Тверская область — 33

23. Республика Северная Осетия — 32

24. Воронежская область — 31

25. Калужская область — 30

26. Брянская область — 29

27. Хабаровский край — 28

28. Рязанская область — 27

29. Удмуртская Республика — 26

30. Саратовская область — 26

31. Орловская область — 23

32. Волгоградская область — 23

33. Курская область — 22

34. Ставропольский край — 22

35. Пермский край — 22

36. Владимирская область — 21

37. Еврейская АО — 21

38. Липецкая область — 20

39. Республика Марий Эл — 20

40. Смоленская область — 19

41. Карачаево-Черкесская Республика — 19

42. Кировская область — 19

43. Кабардино-Балкарская Республика — 18

44. Республика Коми — 16

45. Пензенская область — 15

46. Челябинская область — 14

47. Тамбовская область — 13

48. Костромская область — 11

49. Белгородская область — 10

50. Ивановская область — 10

51. Чувашская Республика — 10

52. Республика Бурятия — 10

53. Ханты-Мансийский АО — 9

54. Республика Адыгея — 8

55. Самарская область — 8

56. Республика Хакасия — 8

57. Вологодская область — 7

58. Забайкальский край — 7

59. Приморский край — 7

60. Камчатский край — 7

61. Калининградская область — 6

62. Новгородская область — 6

63. Псковская область — 6

64. Ямало-Ненецкий АО — 6

65. Кемеровская область — 6

66. Омская область — 5

67. Архангельская область — 4

68. Республика Алтай — 4

69. Томская область — 4

70. Республика Саха (Якутия) — 4

71. Республика Карелия — 3

72. Иркутская область — 3

73. Новосибирская область — 3

74. Курганская область — 2

75. Магаданская область — 2

76. Астраханская область — 1

77. Республика Крым — 1

78. Севастополь — 1

Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 52 763 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 3 873 человека.

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