Заразились COVID-19 еще 5642 человека в России за сутки на 21 апреля

О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России на 21 апреля сообщил Роспотребнадзор.
За последние сутки в России зарегистрировано подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 5642 в 78 регионах.
Распределение по субъектам
1. Москва — 3083
2. Московская область — 718
3. Санкт-Петербург — 127
4. Нижегородская область — 101
5. Свердловская область — 84
6. Тульская область — 75
7. Республика Башкортостан — 74
8. Красноярский край — 64
9. Ростовская область — 54
10. Республика Татарстан — 50
11. Республика Ингушетия — 46
12. Краснодарский край — 44
13. Ярославская область — 43
14. Алтайский край — 43
15. Ленинградская область — 42
16. Оренбургская область — 42
17. Республика Дагестан — 40
18. Чеченская Республика — 39
19. Тюменская область — 36
20. Мурманская область — 35
21. Республика Мордовия — 34
22. Тверская область — 33
23. Республика Северная Осетия — 32
24. Воронежская область — 31
25. Калужская область — 30
26. Брянская область — 29
27. Хабаровский край — 28
28. Рязанская область — 27
29. Удмуртская Республика — 26
30. Саратовская область — 26
31. Орловская область — 23
32. Волгоградская область — 23
33. Курская область — 22
34. Ставропольский край — 22
35. Пермский край — 22
36. Владимирская область — 21
37. Еврейская АО — 21
38. Липецкая область — 20
39. Республика Марий Эл — 20
40. Смоленская область — 19
41. Карачаево-Черкесская Республика — 19
42. Кировская область — 19
43. Кабардино-Балкарская Республика — 18
44. Республика Коми — 16
45. Пензенская область — 15
46. Челябинская область — 14
47. Тамбовская область — 13
48. Костромская область — 11
49. Белгородская область — 10
50. Ивановская область — 10
51. Чувашская Республика — 10
52. Республика Бурятия — 10
53. Ханты-Мансийский АО — 9
54. Республика Адыгея — 8
55. Самарская область — 8
56. Республика Хакасия — 8
57. Вологодская область — 7
58. Забайкальский край — 7
59. Приморский край — 7
60. Камчатский край — 7
61. Калининградская область — 6
62. Новгородская область — 6
63. Псковская область — 6
64. Ямало-Ненецкий АО — 6
65. Кемеровская область — 6
66. Омская область — 5
67. Архангельская область — 4
68. Республика Алтай — 4
69. Томская область — 4
70. Республика Саха (Якутия) — 4
71. Республика Карелия — 3
72. Иркутская область — 3
73. Новосибирская область — 3
74. Курганская область — 2
75. Магаданская область — 2
76. Астраханская область — 1
77. Республика Крым — 1
78. Севастополь — 1
Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 52 763 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 3 873 человека.