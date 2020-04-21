Какому бизнесу поможет власть при расширении производства в пандемию коронавируса в Новосибирской области?

В первую очередь помощь получат наиболее пострадавшие отрасли, в работе которых задействовано не менее 57 тыс. жителей области: авиационные услуг, организации культуры, туризма, гостиничного бизнеса, общепита, допобразования, а также предоставляющие бытовые и стоматологические услуги.

Правительство региона поддержит организации, расширяющие свои производства в период противодействия коронавирусу

В Новосибирской области реализуются меры господдержки бизнеса для преодоления последствий новой коронавирусной инфекции, в их числе отсрочки налоговых платежей, снижение страховых взносов, беспроцентные кредиты на выплаты зарплат и другие. В том числе министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области предоставляет меры господдержки организациям региона, расширяющим свои производства для противодействия коронавирусной инфекции.

Разработанный Правительством региона комплекс мер поддержки бизнеса в условиях борьбы с коронавирусом представлен отраслевыми министерствами 21 апреля в ходе пресс-конференции.

Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров в ходе пресс-конференции рассказал о поддержке инициатив организаций региона, производящих медицинские изделия, которые входят в перечень товаров первой необходимости.

«Минпромторгом региона предложен комплекс мер региональной поддержки Новосибирской компании «БиоСан», которая единственная в России выпускает комплектующие материалы для ПЦР-наборов, диагностирующих коронавирус, и планирует увеличить мощности. В настоящее время мы совместно прорабатываем наиболее эффективные механизмы господдержки для их скорейшей реализации. Кроме того, министерством совместно с региональным Фондом развития промышленности прорабатываются меры господдержки в связи с расширением предприятия «Здравмедтех-Н», которое производит все комплектующие костюма врача-инфекциониста и обеспечивает нужды организаций по всей России», – прокомментировал Андрей Гончаров.

Как подчеркнул в ходе пресс-конференции и.о. министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников, комплекс мер поддержки бизнеса для преодоления новой коронавирусной инфекции разработан минэкономразвития региона в первую очередь для помощи 10 наиболее пострадавшим отраслям.

«В первую очередь помощь получат наиболее пострадавшие отрасли, в работе которых задействовано не менее 57 тысяч жителей области. Это предприятия, работающие в сфере предоставления авиационных услуг, организации культуры, физкультуры, туризма, гостиничного бизнеса, общепита, допобразования, проведения конференций и выставочной деятельности, а также предоставляющие бытовые, стоматологические услуги. В числе основных направлений господдержки бизнеса – перенос сроков уплаты налогов, дополнительная отсрочка (рассрочка) по налогам при выполнении условий снижения доходов предприятий, наличие у них убытков за начало 2020 года. Также в числе мер – перенос сроков уплаты страховых взносов и их снижение с 30 до 15% в пенсионном, обязательном медицинском, социальном страховании. По всем этим мерам поддержка действует автоматически, за ней специально обращаться не нужно», – прокомментировал Лев Решетников.

Кроме того, разработаны и уже реализуются меры поддержки в кредитной сфере. Как отметил Лев Решетников, во многие банки уже поступили заявки на предоставление отсрочек платежей по основному долгу с продлением графика платежей, десятки банков рассматривают заявки на предоставление беспроцентных кредитов на выплаты зарплат, многим эти кредиты одобрены. Важным направлением является такая мера, как отсрочка уплаты арендной платы, которая предоставляется в отношении недвижимого имущества, находящегося в государственной, муниципальной или частной собственности, за исключением жилых помещений. Однако при этом коммунальные платежи должны продолжать оплачиваться.

В завершении пресс-конференции Андрей Гончаров особо отметил, что все необходимые санитарные меры на предприятиях региона, возобновивших свою работу, должны строго соблюдаться до конца пандемии и подчеркнул: на сайте министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области опубликован реестр предприятий, изготавливающих маски.

Для справки

Губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым 08.04.2020 утвержден разработанный Правительством региона план первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики региона в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

При поддержке министерства промышленности, торговли Фонд развития малого и среднего предпринимательства и Фонда микрофинансирования в период противодействия коронавирусу разработали свои продукты. Заявки на предоставление займов уже одобрены 13 организациям, гарантийную поддержку получили четыре субъекта предпринимательской деятельности.