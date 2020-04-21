Вертолеты Ми-8АМТШ-В над Бердском: Военные летчики учились тушить лесные пожары в Сибири

Тренировка проходила 21 апреля на берегу Обского моря. Каждый борт способен набрать до 5 тонн воды. Сброс воды происходит на скорости до 50 км в час и охватывает участок до 20 метров. Зря пугались бердчане гула вертолетов.

Вертолеты над Бердском летали 21 апреля

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», сегодня, 21 апреля, низко пролетающие вертолеты напугали горожан. Они гадали, что происходит. В Росгвардии заявили, что во вторник авиацию не задействовали. Значит, это были воздушные суда Минобороны. Эту информацию подтвердили «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе Центрального военного округа.

Военные летчики Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированные в Новосибирской области, отработали действия при тушении лесных пожаров с воздуха, в ходе учения на берегу Обского водохранилища в Новосибирской области.

-Перед личным составом стояла задача по тушению очага возгорания, обнаруженного в ходе проведения воздушной разведки. Для проведения мероприятий по ликвидации возгорания, многоцелевой вертолет Ми-8АМТШ-В был оборудован водосливным устройством (ВСУ), в которое он способен набрать до 5 тонн воды. Сброс воды с ВСУ происходит на скорости до 50км/ч и охватывает участок до 20 метров. Высота вертолета при сбрасывании варьируется в зависимости от условий полета, — прокомментировали «Курьер. Среда. Бердск» в военном ведомстве во вторник вечером.

Применение данного способа позволяет оперативно погасить отдельные и небольшие очаги возгорания в труднодоступных местах, куда не способна добраться колесная техника.

В учениях было задействовано 6 экипажей и 4 многоцелевых вертолета Ми-8АМТШ-В.

Тренировка военных летчиков прошла в связи с пожароопасной обстановкой, сложившейся в регионах Сибири. Отдельный вертолетный полк входит в состав 14 армии ВВС ПВО Центрального военного округа. На вооружении находятся многоцелевые вертолеты Ми-8АМТШ-В и ударные вертолеты Ми-24.