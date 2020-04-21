Вертолеты Ми-8АМТШ-В над Бердском: Военные летчики учились тушить лесные пожары в Сибири

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», сегодня, 21 апреля, низко пролетающие вертолеты напугали горожан. Они гадали, что происходит. В Росгвардии заявили, что во вторник авиацию не задействовали. Значит, это были воздушные суда Минобороны. Эту информацию подтвердили «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе Центрального военного округа.
Военные летчики Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированные в Новосибирской области, отработали действия при тушении лесных пожаров с воздуха, в ходе учения на берегу Обского водохранилища в Новосибирской области.
-Перед личным составом стояла задача по тушению очага возгорания, обнаруженного в ходе проведения воздушной разведки. Для проведения мероприятий по ликвидации возгорания, многоцелевой вертолет Ми-8АМТШ-В был оборудован водосливным устройством (ВСУ), в которое он способен набрать до 5 тонн воды. Сброс воды с ВСУ происходит на скорости до 50км/ч и охватывает участок до 20 метров. Высота вертолета при сбрасывании варьируется в зависимости от условий полета, — прокомментировали «Курьер. Среда. Бердск» в военном ведомстве во вторник вечером.
Применение данного способа позволяет оперативно погасить отдельные и небольшие очаги возгорания в труднодоступных местах, куда не способна добраться колесная техника.
В учениях было задействовано 6 экипажей и 4 многоцелевых вертолета Ми-8АМТШ-В.
Тренировка военных летчиков прошла в связи с пожароопасной обстановкой, сложившейся в регионах Сибири. Отдельный вертолетный полк входит в состав 14 армии ВВС ПВО Центрального военного округа. На вооружении находятся многоцелевые вертолеты Ми-8АМТШ-В и ударные вертолеты Ми-24.