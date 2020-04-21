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Вертолеты Ми-8АМТШ-В над Бердском: Военные летчики учились тушить лесные пожары в Сибири

19:14 21.04.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Тренировка проходила 21 апреля на берегу Обского моря. Каждый борт способен набрать до 5 тонн воды. Сброс воды происходит на скорости до 50 км в час и охватывает участок до 20 метров. Зря пугались бердчане гула вертолетов.

Вертолеты Ми 8АМТШ В над Бердском: Военные летчики учились тушить лесные пожары в Сибири
Вертолеты над Бердском летали 21 апреля

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», сегодня, 21 апреля, низко пролетающие вертолеты напугали горожан. Они гадали, что происходит. В Росгвардии заявили, что во вторник авиацию не задействовали. Значит, это были воздушные суда Минобороны. Эту информацию подтвердили «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе Центрального военного округа.

Военные летчики Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированные в Новосибирской области, отработали действия при тушении лесных пожаров с воздуха, в ходе учения на берегу Обского водохранилища в Новосибирской области.

-Перед личным составом стояла задача по тушению очага возгорания, обнаруженного в ходе проведения воздушной разведки. Для проведения мероприятий по ликвидации возгорания, многоцелевой вертолет Ми-8АМТШ-В был оборудован водосливным устройством (ВСУ), в которое он способен набрать до 5 тонн воды. Сброс воды с ВСУ происходит на скорости до 50км/ч и охватывает участок до 20 метров. Высота вертолета при сбрасывании варьируется в зависимости от условий полета, — прокомментировали «Курьер. Среда. Бердск» в военном ведомстве во вторник вечером.

Применение данного способа позволяет оперативно погасить отдельные и небольшие очаги возгорания в труднодоступных местах, куда не способна добраться колесная техника.

В учениях было задействовано 6 экипажей и 4 многоцелевых вертолета Ми-8АМТШ-В.

Тренировка военных летчиков прошла в связи с пожароопасной обстановкой, сложившейся в регионах Сибири. Отдельный вертолетный полк входит в состав 14 армии ВВС ПВО Центрального военного округа. На вооружении находятся многоцелевые вертолеты Ми-8АМТШ-В и ударные вертолеты Ми-24.

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От редакции

Маршрут полетов пролегает над Бердском?

аноним, 21 апреля 2020 19:51
Ну вот, восьмой час - опять дымом в окна потянуло, и так будет до полуночи, пока все не прогорит. Предлагаю не тратить средства бюджета на уничтожение условных очагов возгорания, а устроить разок бомбардировку реальных костров, в которых сжигают всяческий мусор уже неделю. Раз так сверху пять кубиков на поджигателей!
Аноним, 21 апреля 2020 19:56
На фото на переднем плане Ми-26, а вот следом за ним Ми-8. Но, я так понимаю, фото не местное. Откопали в инете.

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