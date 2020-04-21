21.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Больны коронавирусом 2 млн 478 тыс. 852 человека в мире на 21 апреля. Прирост за сутки 72 537 случаев

19:27 21.04.2020 Фото: pexels
0

Под медицинским наблюдением в целом по РФ с начала 2020 года находилось 576 920 человек, по состоянию на 20 апреля под контролем остаются 139 505 человек. В обсерваторах размещено 6252 человека. Проведено 2 млн 142 тыс. 604 теста на коронавирусную инфекцию.

Больны коронавирусом 2 млн 478 тыс. 852 человека в мире на 21 апреля. Прирост за сутки 72 537 случаев
Исследовано на коронавирус более 2,1 млн анализов в России
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Больны коронавирусом 2 млн 478 тыс. 852 человека в мире на 21 апреля. Прирост за сутки 72 537 случаев

Пик эпидемии коронавируса в России с 5 по 10 мая спрогнозировал ГрефТотальная слежка: Больных ОРВИ уравняли с зараженными коронавирусом в МосквеЕщё 769 новостей

В мире по состоянию на 08.00 по мск 21.04.2020 зарегистрировано 2 млн 478 тыс. 852 подтверждённых случая (прирост за сутки 72537 случаев; 3,0%). В 181 странах мира вне КНР зарегистрировано 2394602 случая (за последние сутки прирост 72524; 3,1%).

По информации отчёта Государственной Комиссии здравоохранения Китая по состоянию на 21.04.2020 в целом в КНР зарегистрировано случаев заболевания – 84250. За сутки прирост составил 13 случаев (0,02%). Случаев с летальным исходом – 4642 (летальность 5,5%).

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.

В период с 31.12.2019 по состоянию на 20.04.2020 досмотрено 5 170 092 человека, за этот период выявлено 564 человека с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки.

Организовано медицинское наблюдение за прибывающими из указанных стран, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 576 920 человек, по состоянию на 20.04.2020 под контролем остаются 139 505 человек.

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской Федерации предусмотрено 457 обсерваторов на 36550 мест, из них развернуто 245 обсерваторов на 23184 места, где размещено 6252 человека.

Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию. За период мониторинга выявлено 54186 заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций.

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 20.04.2020 проведено 2 млн 142 тыс. 604 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ваши прогнозы на число заболевших в мире?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В каком месте, простите, снижена температура теплоносителя в системе отопления жилых домов?
20:37 21-04-2020
В каком месте, простите, снижена температура теплоносителя в системе отопления жилых домов?
Заразился коронавирусом священник одного из храмов Новосибирска, заявил минздрав
20:34 21-04-2020
Заразился коронавирусом священник одного из храмов Новосибирска, заявил минздрав
Фантомас: Что происходит в Бердске? Батареи в квартирах жарят, как в суровые морозы
20:28 21-04-2020
Фантомас: Что происходит в Бердске? Батареи в квартирах жарят, как в суровые морозы
БердскВ пыль и дым погрузился Бердск вечером 21 апреля
20:25 21-04-2020
В пыль и дым погрузился Бердск вечером 21 апреля
БердскМыл хлоркой подъезд дома первой заболевшей COVID-19 в Бердске после ее эвакуации городской Центр дезинфекции 2
20:13 21-04-2020
Мыл хлоркой подъезд дома первой заболевшей COVID-19 в Бердске после ее эвакуации городской Центр дезинфекции
Пик эпидемии коронавируса в России с 5 по 10 мая спрогнозировал Греф
19:59 21-04-2020
Пик эпидемии коронавируса в России с 5 по 10 мая спрогнозировал Греф
БердскМассово гуляющих и нарушающих самоизоляцию проверит СК в Новосибирске. Накажут ответственных за соблюдение режима
19:47 21-04-2020
Массово гуляющих и нарушающих самоизоляцию проверит СК в Новосибирске. Накажут ответственных за соблюдение режима
Тотальная слежка: Больных ОРВИ уравняли с зараженными коронавирусом в Москве 1
19:37 21-04-2020
Тотальная слежка: Больных ОРВИ уравняли с зараженными коронавирусом в Москве
Больны коронавирусом 2 млн 478 тыс. 852 человека в мире на 21 апреля. Прирост за сутки 72 537 случаев
19:27 21-04-2020
Больны коронавирусом 2 млн 478 тыс. 852 человека в мире на 21 апреля. Прирост за сутки 72 537 случаев
БердскВертолеты Ми-8АМТШ-В над Бердском: Военные летчики учились тушить лесные пожары в Сибири 2
19:14 21-04-2020
Вертолеты Ми-8АМТШ-В над Бердском: Военные летчики учились тушить лесные пожары в Сибири