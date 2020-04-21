Тотальная слежка: Больных ОРВИ уравняли с зараженными коронавирусом в Москве

Мэрия Москвы применяет карантинные режимы для тех, у кого есть симптомы острых респираторных заболеваний, как и для людей с подтвержденным заражением COVID-19 и решила отслеживать геолокацию простудившихся с 22 апреля.

В Москве власти будут отслеживать местоположение людей с ОРВИ

Московские власти решили отслеживать геолокацию не только людей с подтвержденным диагнозом COVID-19, но и граждан с признаками обычных ОРВИ, говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина. Власти уравняли режимы самоизоляции для людей с подтвержденным заражением вирусом SARS-CoV-2 и людей с признаками острых респираторных заболеваний.

С 22 апреля москвичи и гости столицы с ОРВИ должны соблюдать все правила и ограничения, предписанные для заразившихся коронавирусом.

Указ Собянина вносит очередное изменение в первый указ о режиме повышенной готовности от 5 марта. Действие пункта 12.5 того указа распространяется теперь на граждан «с подозрением на наличие новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также граждан с проявлениями острой респираторной вирусной инфекции и других острых респираторных заболеваний». Он обязаны соблюдать режим самоизоляции на дому, аналогичный режиму, применяемому для граждан с наличием коронавирусной инфекции.

«В целях контроля за соблюдением режима самоизоляции (изоляции) на дому по назначению медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы или в соответствии с постановлениями санитарных врачей применять технологии электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации, в том числе с использованием технических устройств и (или) программного обеспечения», — говорится в документе.