Массово гуляющих и нарушающих самоизоляцию проверит СК в Новосибирске. Накажут ответственных за соблюдение режима

Следственный комитет предупредил, что предусмотрена уголовная ответственность за игнорирование ограничительных мер. В Бердске штрафуют нарушителей — как граждан, так и общепиты.

Полицейские проводят рейды по улицам и выписывают гуляющим протколы

В Новосибирске по результатам мониторинга СМИ организована проверка о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, сообщили вечером 21 апреля в региональном управлении Следственного комитета.

Следственные органы СК России по Новосибирской области организовали уголовно-процессуальную проверку по факту распространения в средствах массовой информации сведений о массовых гуляниях граждан в городе Новосибирске в период самоизоляции, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушении санитарно-эпидемиологических правил).

-В рамках проведения проверки будет дана оценка действиям должностных лиц ответственных за соблюдение жителями Новосибирска режима самоизоляции. Следственное управление предупреждает жителей города и области, что за нарушение самоизоляции предусмотрена административная, а при определенных обстоятельствах и уголовная ответственность.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», накануне Бердский городской суд наказал штрафами и предупреждением троих нарушителей самоизоляции — двое торговали искусственными цветами и соленьями, третий — пошел за алкоголем в магазин. Кроме того, по суду закрыта на 11 дней точка общепита, где, несмотря на запрет, обслуживали посетителей за барной стойкой, предлагая им еду не «на вынос».