Пик эпидемии коронавируса в России с 5 по 10 мая спрогнозировал Греф

Аналитики Сбербанка выстроили математическую модель, которая ориентировалась на сравнение эпидемиологических процессов в других странах с ситуацией в РФ. Накануне Вероника Скворцова заявила, что Россия может выйти на плато по заболеваемости COVID-19 до мая.

Герман Греф дал прогноз на пик коронавируса

Пик эпидемии коронавируса в России наступит с 5 по 10 мая, заявил Герман Греф в интервью, которое транслировал «Сбербанк TV». По его словам, аналитики Сбербанка выстроили математическую модель, которая ориентировалась на сравнение эпидемиологических процессов в других странах с ситуацией в России.

«До этого периода времени, конечно, критически важно соблюдать все требования карантина», — отметил Греф.

Накануне глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что Россия может выйти на плато по заболеваемости COVID-19 до мая. При этом она затруднилась ответить, как долго продлится пик, передает РИА Новости.

Пандемия коронавируса

Пандемия коронавируса охватила практически все страны мира. По данным Всемирной организации здравоохранения, число инфицированных превысило 2,4 млн человек, около 150 тыс. скончались.

Общее число зараженных COVID-19 в России, по последним данным, составило 52 763, вылечить удалось 3873 пациента, 456 человек умерли.

Власти призвали россиян соблюдать все меры предосторожности: по возможности не выходить из дома, носить медицинские маски и держать дистанцию в общественных местах.