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Штормовое предупреждение: Пыль может накрыть Бердск до 23 апреля

21:23 21.04.2020 Фото: Соцсети
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Пыльное облако окутало Бердск вечером 21 апреля. Добавил дискомфорта дым и запах гари, вероятно, от природных пожаров.

Штормовое предупреждение: Пыль может накрыть Бердск до 23 апреля
Пыльная буря пронеслась над некоторыми районами Новосибирска

Из-за пыли в Новосибирской области  21 апреля объявили штормовое предупреждение. Сохранится повышенный уровень загряжнения атмосферы, а в отдельных районах ожидается сильное содержание пыли. Судя по всему, это коснулось Бердска.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», вечером 21 апреля пыльное облако накрыло Бердск. Добавил дискомфорта дым и запах гари, вероятно, от природных пожаров.

Неблагоприятный прогноз сохранится до четверга 23 апреля, сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

«С 15 часов 20 апреля до 15 часов 23 апреля в Новосибирске ожидаются метеорологические условия, не благоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности»,- говорится в сообщении ведомства.

Синоптики добавили, что и 22 апреля метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе.

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От редакции

Трудно дышать?

Аноним, 21 апреля 2020 21:36
А работников администрации завтра гонят на субботник. Подышать пылью и коронавирусом. Ну конечно всех, кроме главы и замов.
Аноним, 21 апреля 2020 23:41
Какой субботник, а также самоизоляция

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