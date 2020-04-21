Штормовое предупреждение: Пыль может накрыть Бердск до 23 апреля

Из-за пыли в Новосибирской области 21 апреля объявили штормовое предупреждение. Сохранится повышенный уровень загряжнения атмосферы, а в отдельных районах ожидается сильное содержание пыли. Судя по всему, это коснулось Бердска.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», вечером 21 апреля пыльное облако накрыло Бердск. Добавил дискомфорта дым и запах гари, вероятно, от природных пожаров.
Неблагоприятный прогноз сохранится до четверга 23 апреля, сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.
«С 15 часов 20 апреля до 15 часов 23 апреля в Новосибирске ожидаются метеорологические условия, не благоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности»,- говорится в сообщении ведомства.
Синоптики добавили, что и 22 апреля метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе.