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Фантомас: Что происходит в Бердске? Батареи в квартирах жарят, как в суровые морозы

20:28 21.04.2020
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А что наш назначенный мэр?

В рубрику «Сообщи свои новости» написал гражданский журналист Фантомас:
И снова здравствуйте!!!!! В то время, когда весь мир борется с коронавирусом, когда весь мир сидит на самоизоляции, мне хотелось бы узнать, а что происходит в Бердске?… А в Бердск пришло лето, на улице +20, дети бегают в футболках, а далее как в песне: вот и лето пришло, только этого мало…..Батареи в квартирах жарят, как в суровые морозы… А что наш назначенный мэр? Он что ли сидит в хрустальном домике со льдом в администрации и не замечает этого?… Или он замечает только, как поливают улицы?… Я выношу свой вотум недоверия такому мэру))) Далой жару в квартирах, далой бюрократов))))

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Есть способ снизить жару в квартирах? Почему не отключить отопление?

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