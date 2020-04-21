Фантомас: Что происходит в Бердске? Батареи в квартирах жарят, как в суровые морозы

В рубрику «Сообщи свои новости» написал гражданский журналист Фантомас:

И снова здравствуйте!!!!! В то время, когда весь мир борется с коронавирусом, когда весь мир сидит на самоизоляции, мне хотелось бы узнать, а что происходит в Бердске?… А в Бердск пришло лето, на улице +20, дети бегают в футболках, а далее как в песне: вот и лето пришло, только этого мало…..Батареи в квартирах жарят, как в суровые морозы… А что наш назначенный мэр? Он что ли сидит в хрустальном домике со льдом в администрации и не замечает этого?… Или он замечает только, как поливают улицы?… Я выношу свой вотум недоверия такому мэру))) Далой жару в квартирах, далой бюрократов))))