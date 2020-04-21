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Собрались в Горный Алтай? Готовьтесь к 14-дневному карантину. Все гостиницы и базы закрыты

21:00 21.04.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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На границе с Алтайским краем будут работать патрульные посты МВД и Роспотребнадзора. У всех въезжающих проверят документы, иногородним выпишут постановления о самоизоляции. Въезд в туристических целях в Турочакский район, где ранее выявили два случая коронавирусной инфекции, закрыт.

Собрались в Горный Алтай? Готовьтесь к 14 дневному карантину. Все гостиницы и базы закрыты
В Республике Алтай новосибирцев ждет двухнедельный карантин

В Республике Алтай новосибирцев ждет двухнедельный карантин

С 21 апреля все, прибывающие на территорию Республики Алтай из других регионов, обязаны 14 дней провести в самоизоляции. Ограничения не распространяются только на тех, кто следует по территории республики транзитом или осуществляет грузоперевозки, если имеются соответствующие документы (служебное удостоверение, справка с места работы, договор, счет-фактура, транспортная накладная).

На границе с Алтайским краем будут работать патрульные посты МВД и Роспотребнадзора. У всех въезжающих проверят документы, иногородним выпишут постановления о самоизоляции. За нарушения карантина предусмотрена административная ответственность.

Туристов предупреждают, что все гостиницы и туристические базы закрыты до 1 июня.

Въезд в туристических целях в Турочакский район, где ранее выявили два случая коронавирусной инфекции, закрыт.

В связи с введенными с ограничительными мерами Правительство Новосибирской области рекомендует новосибирцам воздержаться от поездок в Республику Алтай.

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