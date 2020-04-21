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Из 9 тяжелых больных COVID-19 трое подключены к аппарату ИВЛ на 21 апреля в Новосибирской области

21:11 21.04.2020 Фото: pexels.com
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Всего в регионе выявлено 135 зараженных коронавирусом, трое — за последние сутки. Скончались 4 человека, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию.

Из 9 тяжелых больных COVID 19 трое подключены к аппарату ИВЛ на 21 апреля в Новосибирской области
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Из 9 тяжелых больных COVID 19 трое подключены к аппарату ИВЛ на 21 апреля в Новосибирской области

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О текущей эпидемиологической обстановке рассказала 21 апреля на брифинге в Правительстве региона заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.

«На текущий момент в Новосибирской области зарегистрировано 135 пациентов с коронавирусной инфекцией, за последние сутки – трое. При этом из стационара уже выписано 20 человек. Продолжается работа по лабораторным исследованиям, проводятся все необходимые мероприятия. Кроме того, начал функционировать еще один стационар – на базе больницы №11. Хочу еще раз обратить внимание, что соблюдение социальной дистанции и режима самоизоляции позволит нам избежать распространение инфекции», – отметила Елена Аксенова.

Напомним, по данным оперативного штаба на 10 часов 21 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено еще 3 пациента с коронавирусной инфекцией. За пределы региона они не выезжали, с ранее выявленными пациентами не контактировали. Одна из инфицированных входит в группу риска по возрасту, ее обследовали на коронавирус после обращения к врачам по поводу ОРВИ.

В детской больнице №3 находятся 43 ребенка с подозрением на COVID-19, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

«На сегодняшний день из числа находящихся в стационаре с диагнозом коронавирусная инфекция — 9 пациентов в тяжёлом состоянии, из них трое — на ИВЛ», — сообщила Аксенова. По ее словам, при выявлении коронавирусной инфекции имелись случаи не бессимптомные, а с легким течением болезни. Количество больных в тяжелом состоянии составляет менее 10% всех выявленных случаев.

Напомним, что четыре человека скончались в Новосибирской области от коронавируса. Четвертый пациент – 38-летний мужчина — умер 20 апреля. В истории болезни – морбидное ожирение, сахарный диабет, кардиопатия, сердечно-сосудистая недостаточность.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», среди зараженных оказался один священнослужитель.

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