В России зафиксировано 5642 новых случая коронавируса за 21 апреля. Всего в России зарегистрировано 52 763 случая COVID-19. За весь период зафиксировано 456 летальных исходов, выздоровели 3873 человека.
52 763 человека болеют COVID-19 на 21 апреля в России. Жертв — 456
За весь период зафиксировано 456 летальных исходов, выздоровели 3873 человека.
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Аноним, 21 апреля 2020 21:20
Очень бы хотелось видеть список и других заболеваний, хотя бы за месяц. Интересно было бы сравнить! Я уже не говорю про онкологию, которая просто обычное дело стало, без возраста. А другие опасные инфекции: туберкулёз (когда заболевшие свободно гуляют везде), ОРЗ, кишечные заболевания. Может кто напишет?
Прошу редакцию сделать статью о том, как КБУ издевается над нами!
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