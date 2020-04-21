52 763 человека болеют COVID-19 на 21 апреля в России. Жертв — 456

За весь период зафиксировано 456 летальных исходов, выздоровели 3873 человека.

Всего в России зарегистрировано 52 763 случая COVID-19

В России зафиксировано 5642 новых случая коронавируса за 21 апреля. Всего в России зарегистрировано 52 763 случая COVID-19. За весь период зафиксировано 456 летальных исходов, выздоровели 3873 человека.