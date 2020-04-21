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Раздавать деньги населению в России нет возможности, заявил глава Сбербанка

21:32 21.04.2020 Фото: Кремлин.ру
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По мнению Германа Грефа, у РФ нет таких инструментов, как у США. Предложение «раздавать деньги с вертолета» российские власти пока не рассматривают.

Раздавать деньги населению в России нет возможности, заявил глава Сбербанка
Греф отчитался о рекордной прибыли Сбербанка

Раздавать деньги населению в РФ нет возможности и необходимых инструментов, как у США, сообщил глава Сбербанка России Герман Греф.

Как сообщалось ранее, глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала предложения «раздавать деньги с вертолета». По ее мнению, прямые выплаты населению необходимы, но стандартными способами.

Так, правительство увеличило пособия по безработице и выдает гранты компаниям, производит выплаты зарплат для того, чтобы поддержать доходы россиян, а также оказывает другие адресные меры поддержки семьям с детьми.

Набиуллина отметила, что «вертолетные деньги» как способ поддержки используют страны, в которых исчерпаны стандартные способы ведения денежно-кредитной политики. В частности, такие страны покупают облигации, в том числе «мусорного» рейтинга.

Сейчас «вертолетные деньги» получают в нескольких странах, включая США и Японии.

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От редакции

Раздавать всем подряд деньги не будут?

Аноним, 21 апреля 2020 22:40
Осетины молодцы! Вчера побастовали, сегодня уже деньги нашлись на выплаты. Заявили, что им надо, и вот вам пожалуйста. А кто молчит, тому не надо

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