Раздавать деньги населению в России нет возможности, заявил глава Сбербанка

По мнению Германа Грефа, у РФ нет таких инструментов, как у США. Предложение «раздавать деньги с вертолета» российские власти пока не рассматривают.

Греф отчитался о рекордной прибыли Сбербанка

Раздавать деньги населению в РФ нет возможности и необходимых инструментов, как у США, сообщил глава Сбербанка России Герман Греф.

Как сообщалось ранее, глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала предложения «раздавать деньги с вертолета». По ее мнению, прямые выплаты населению необходимы, но стандартными способами.

Так, правительство увеличило пособия по безработице и выдает гранты компаниям, производит выплаты зарплат для того, чтобы поддержать доходы россиян, а также оказывает другие адресные меры поддержки семьям с детьми.

Набиуллина отметила, что «вертолетные деньги» как способ поддержки используют страны, в которых исчерпаны стандартные способы ведения денежно-кредитной политики. В частности, такие страны покупают облигации, в том числе «мусорного» рейтинга.

Сейчас «вертолетные деньги» получают в нескольких странах, включая США и Японии.