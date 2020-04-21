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Превратил в рабынь 200 женщин-заключенных начальник колонии в Мордовии

21:47 21.04.2020 Фото: pixabay.com
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Осужденные женщины работали на швейном производстве 6 дней в неделю по 15 часов в сутки. За жалобы Куприянов наказывал карцером и лишал пищи. Принуждал осужденных отлавливать кошек, живших на территории колонии, и сжигать их в кочегарке.

Превратил в рабынь 200 женщин заключенных начальник колонии в Мордовии
Начальник российской колонии взял в рабство 200 женщин

В Мордовии бывший временно исполняющий обязанности начальника исправительной колонии №14 пойдет под суд за организацию рабского труда. Об этом сообщила старший помощник руководителя регионального управления СКР Наталья Афанасьева.

По ее словам, ему предъявлено обвинение по части первой статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и по части первой статьи 292 УК РФ («Служебный подлог»).

По данным следствия, с ноября по декабрь 2018 года он незаконно привлекал осужденных к сверхурочной работе на швейном производстве, в том числе в ночное время. Потерпевшими по делу признаны 198 женщин, в качестве свидетелей допрошены более 450 человек.

Как уточняет «Зона права» в своем Telegram-канале, речь идет о Юрии Куприянове. По данным канала, некоторые потерпевшие работали шесть дней в неделю по 15 часов.

Куприянов заставлял женщин-заключенных работать сверхурочно. За жалобы он наказывал карцером и лишал пищи. Также мужчина принуждал осужденных отлавливать кошек, живших на территории исправительного учреждения, и сжигать их в кочегарке.

В декабре 2018 года стало известно, что Куприянова сняли с должности начальника ИК-14 после проверки сотрудниками ФСИН данной колонии.

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