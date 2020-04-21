Скончались четверо больных коронавирусом на вечер 21 апреля в Новосибирской области

По данным оперативного штаба, на 21 час 21 апреля в Новосибирской области зарегистрировано 135 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Четырех человек сегодня выписали, у них отрицательные результаты контрольных тестов на коронавирус. Всего в регионе выздоровели 20 пациентов с COVID-19, четверо скончались.
Под медицинским наблюдением в Новосибирской области находятся 2257 человек. 10 193 жителя региона сняты с наблюдения.
За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 1475 случаев ОРВИ и гриппа. Госпитализировано с респираторными заболеваниями 27 человек.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Бердске выявлен один заболевший — 29-летняя женщина, приехавшая из Сочи.