В рубрику «Сообщи свои новости» написал Леха:
Уважаемая редакция!!! Прошу вас сделать подготовить статью о том, как кбу издевается на нами. Зимой батареи теплые, зато сейчас невозможно притронуться. Зачем так топить?
Прошу редакцию сделать статью о том, как КБУ издевается над нами!
22:27 21.04.2020
Зимой батареи теплые, зато сейчас невозможно притронуться.
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Леха:
Спасибо за ваш голос
От редакции
У вас жарко? Пишите адреса в комментах!
Прошу редакцию сделать статью о том, как КБУ издевается над нами!
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