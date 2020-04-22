"Ответ Путину на видео сняли коммунисты Бердска: Ленин — великий государственник из-за создания СССР".

Коммунистам Бердска отказали в проведении пикета по случаю 150-летия со дня рождения Владимира Ленина. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» секретарь бердского горкома КПРФ Сергей Бессонов, 18 апреля пришел официальный отказ из администрации. Чиновники сослались на режим самоизоляции, который запрещает массовые мероприятия.
По словам Бессонова, они планировали акцию возле Городского дома культуры с соблюдением всех мер безопасности — участники в масках находятся на безопасном расстоянии друг от друга, держат плакаты, знамена и возлагают цветы к памятнику Ленину. Теперь оставили только последний пункт.
— 22 апреля в 12.00 каждый желающий может прийти и положить цветы к памятнику Владимиру Ильичу у ГДК. Будем подходить к памятнику по одному с дистанцией 2 метра. Площадка позволяет. Немало наших сторонников находятся в группе риска по коронавирусу. Мы не собираемся проводить массовое мероприятие, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Сергей Евгеньевич.
В обкоме КПРФ, как рассказал Бессонов, составлен план празднования знаменательной для коммунистов даты — 150 лет Владимиру Ленину, вождю мирового пролетариата, организатору русских революций начала 20 века и создателю нового государства под названием Советский Союз. По рекомендации обкома в помещении бердского горкома компартии открыли уголок, посвященный дню рождения Ленина (Ульянова).
— Это не обязанность, а хорошая традиция, — отметил Секретарь Бессонов, показав альбомы, портреты, вырезки и стопки газет «За народную власть», посвященные юбилею. — В «Правде» опубликовали статьи — лучше и не напишешь о Ленине. К этой теме с начала года «Правда» обращалась 5-6 раз. Я закладки сделал. Очень умные слова и мысли.
Секретарь бердского горкома КПРФ тоже решил высказаться, объяснить, «чем велик Ленин» с его точи зрения. И почему он не согласен с Путиным, назвавшим Ленина всего лишь революционером, а не государственником.
— Кратко скажу. Он велик тем, что создал партию, организовал революции — не перевороты, а именно революции. Потому что то, что произошло в октябре 1917 года имело последствия еще на два десятка лет. В 1936 году была принята так называемая сталинская конституция,которая завершила этот процесс хотя бы на бумаге. И самое зримое и величественное создание Ленина — это государство СССР. Я категорически не согласен с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, который в одном из своих интервью, по-моему в декабре прошлого года, заявил: ну что там Ленин, он же не государственный деятель, он всего лишь революционэр. Ленин именно государственный деятель, потому что создал СССР. Он хоть и разрушен на сегодня, к сожалению, три десятка лет его уже нет, о чем сожалеет большинство нормальных людей. Сооздание государства говорит о том, что он все-таки государственник. Поэтому я не согласен с Путиным, — высказался Сергей Бессонов.
Автор видео Анастасия Солодкова
Упоминание в суе фамилию президента России стало модным в настоящее время ("суе" - в суете, без серьёзной необходимости, из-за суеверности или не задумываясь о том, что говоришь.). У коммунистов серьёзный кадровый голод особенно в руководстве, потому к ней потерян интерес. Потому коммунисты г. Бердска вспомнили басню Крылова про Моську, которая лает на слона, чтобы как-то обратить на себя внимание. Им надо воздерживаться заняться обновлением партии молодыми, образованными кадрами.
Много слов не нужно. История сама оценила эту "роль" и этот "вклад". Разоренная Россия, сбежавшие "догнивать" на Запад бывшие братья по соцлагерю (не путайте с концлагерем. Это немного разное), разуверившийся в вечной дружбе народов, бывший единый "советский народ" (было же такое словосочетание!)... все - в прошлом. А что впереди? Пока не поймем как и почему мы теперь в этом всем по самые уши, ничего у нас не получится. Только не врать. Обмануть можно кого угодно, обмануться можно всем, но последствия лжи и самообмана - очень дорогой продукт. Он нам не по карману.
Нынешних, так называемых, "коммунистов", в основной своей массе, скорее можно отнести к Горбачёвско-Ельцинской эпохе! Нынешние, так называемые, "коммунисты" это, скорее, карьеристы-приспособленцы "перекрашивающиеся" и "переобувающиеся" на ходу! И тому есть реальные примеры из политической жизни нашей Страны!- Вспомните, как Зюганов лёг под Ельцина в период Президентских выборов! Или, как на последних Президентских выборах, всё тот же Зюганов, в очередной раз лёг, выставив вместо себя господина-"товарища" Грудинина, использовав-подставив-разыграв оного, практически в тёмную! Уже, только одни эти факты самым ярким образом характеризует всю "КПРФ"! Что же касаемо примеров в Бердске, то и тут особо далеко ходить не надо!- Громко-резонансное уголовное дело, так называемых "коммунистов", Потапова и Мухамедова, тому ярчайший пример! Или, если взять ещё ближе, то давайте посмотрим на, так называемого "депутата" от так называемых "коммунистов", в нынешнем ГорСовете, на господина-товарища Винтера! Того самого Винтера, который вообще не появляется ни на депутатских комитетах, ни на Сессиях ГорСовета!
Отсюда и возникает вопрос к нынешним, так называемым "коммунистам", не пора ли и не лучше ли Вам, господа хорошие, сбросить маски и перестать жонглировать-спекулировать идеями социализма-коммунизма, историей нашей многострадальной Страны и её многострадального народа?! Сколько можно дурачить народ, выдавая себя за тех, к кому Вы, не имеете ни малейшего отношения и при ком, скорее всего, были бы с огромной долей вероятности, либо посажены, либо расстреляны! Я не говорю сейчас поголовно обо всех, но показательных порок-процессов, Вам бы было не избежать в иные времена!
Уже давно ни для кого не секрет, что в народе партию "КПРФ" (Коммунистическая Партия Российской Федерации) переименовали в "КПРФ" (КАПИТАЛИСТИЧЕСКАЯ Партия Российской Федерации)! Народ не обманешь и не проведёшь! Народ- сердцем чувствует! Народ- душой воспринимает и понимает!
Так, что господа-"товарищи", так называемые "коммунисты", Ваша "лапша на уши" народу, уже очень давно не проходит! И не гоже, да и как-то, не очень политкорректно, нынешним, так называемым «коммунистам», отождествлять себя с такими именами и людьми, как Ленин, Сталин, Брежнев, Андропов и иже с ними!
Конечно, дважды лично победивший фашистскую Германию "генералиссимус" Сталин, под мудрым руководством которого за три первые месяца войны была уничтожена практически вся армия, а 3 000 000 000 солдат и офицеров угнаны рабами третьего рейха, был выдающимся полководцем и стратегом.
Брежнев - это нечто, это сказка. Пятижды герой. Шестую звезду он не получил потому, что на груди места больше не было. Но при нем было весело и пьяно. Протрезвели потом, и прослезились....
Анодропову отдельное спасибо за Афганистан. Наверное, поэтому его племянник метнулся кабанчиком в США. Не хотелось отвечать по понятиям за своего дядю.
И отдельный вопрос к народу: ты чем чувствовал, когда тебе втюривали сказку про светлый рай на земле? Видели глазки, что покупали? Теперь ешьте, хоть повылазьте.
С каким знаком величайший (+ или -) и почему союз, как государство, так охотно стал сыпаться уже со II половины 80-х?
"Ленину, Сталину, Брежневу, Андропову и иже с ними- тем НАСТОЯЩИМ КОММУНИСТАМ, которые воевали..."...воевали все, а не только коммунисты. Из перечисленных вами ни Ленин, ни Андропов не воевали. Равно, как и генсек Черненко К.У.
Рекомендую читать и осмысливать целиком, а не искать для себя возможность хайпануть-пиарнуться-рисануться!
А где можно посмотреть на воплощенную в жизнь идею"?
Много лет назад, как неоспоримый аргумент мне указывали: если бы идеи Маркса, Ленина и пр. были несостоятельными, то как бы смогли построить социализм и уже не за горами коммунизм (обещали к 1980 году).
И теперь, через много лет я могу смело сказать: где он, ваш хваленый коммунизм? В то место оправьте и идею его построения. Больше в России вам никто не позволит так экспериментировать. Народ и так злой. А предложение повторить сказку про белого бычка улыбки не вызовет.
Взрослые, кстати, замечаний не делали, улыбались.
Конечно, запись на видео - это замечательно. Но с таким же успехом можно было все написать на заборе, на котором, кстати, прочтет больше людей, чем посмотрит то самое видео. Страсть к листовкам и призывам не вытравить ничем.