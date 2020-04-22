"Ответ Путину на видео сняли коммунисты Бердска: Ленин — великий государственник из-за создания СССР".

Секретарь бердского горкома КПРФ Сергей Бессонов отменил пикет в юбилей Ленина

Коммунистам Бердска отказали в проведении пикета по случаю 150-летия со дня рождения Владимира Ленина. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» секретарь бердского горкома КПРФ Сергей Бессонов, 18 апреля пришел официальный отказ из администрации. Чиновники сослались на режим самоизоляции, который запрещает массовые мероприятия.

По словам Бессонова, они планировали акцию возле Городского дома культуры с соблюдением всех мер безопасности — участники в масках находятся на безопасном расстоянии друг от друга, держат плакаты, знамена и возлагают цветы к памятнику Ленину. Теперь оставили только последний пункт.

— 22 апреля в 12.00 каждый желающий может прийти и положить цветы к памятнику Владимиру Ильичу у ГДК. Будем подходить к памятнику по одному с дистанцией 2 метра. Площадка позволяет. Немало наших сторонников находятся в группе риска по коронавирусу. Мы не собираемся проводить массовое мероприятие, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Сергей Евгеньевич.

В обкоме КПРФ, как рассказал Бессонов, составлен план празднования знаменательной для коммунистов даты — 150 лет Владимиру Ленину, вождю мирового пролетариата, организатору русских революций начала 20 века и создателю нового государства под названием Советский Союз. По рекомендации обкома в помещении бердского горкома компартии открыли уголок, посвященный дню рождения Ленина (Ульянова).

— Это не обязанность, а хорошая традиция, — отметил Секретарь Бессонов, показав альбомы, портреты, вырезки и стопки газет «За народную власть», посвященные юбилею. — В «Правде» опубликовали статьи — лучше и не напишешь о Ленине. К этой теме с начала года «Правда» обращалась 5-6 раз. Я закладки сделал. Очень умные слова и мысли.

Секретарь бердского горкома КПРФ тоже решил высказаться, объяснить, «чем велик Ленин» с его точи зрения. И почему он не согласен с Путиным, назвавшим Ленина всего лишь революционером, а не государственником.

— Кратко скажу. Он велик тем, что создал партию, организовал революции — не перевороты, а именно революции. Потому что то, что произошло в октябре 1917 года имело последствия еще на два десятка лет. В 1936 году была принята так называемая сталинская конституция,которая завершила этот процесс хотя бы на бумаге. И самое зримое и величественное создание Ленина — это государство СССР. Я категорически не согласен с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, который в одном из своих интервью, по-моему в декабре прошлого года, заявил: ну что там Ленин, он же не государственный деятель, он всего лишь революционэр. Ленин именно государственный деятель, потому что создал СССР. Он хоть и разрушен на сегодня, к сожалению, три десятка лет его уже нет, о чем сожалеет большинство нормальных людей. Сооздание государства говорит о том, что он все-таки государственник. Поэтому я не согласен с Путиным, — высказался Сергей Бессонов.

Автор видео Анастасия Солодкова

