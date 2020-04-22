Не фейк, а угроза жизни: проводит проверку полиция по аудиозаписи с адресом и именем прилетевшей из Сочи зараженной коронавирусом полиция Бердска

Полиция Бердска проводит проверку и определяет автора фейка о первой зараженной бердчанке, у которой выявили коронавирус. Напомним, как писал «Курьер. Среда. Бердск» 29-летняя девушка прилета из Сочи. Ее госпитализировали в новосибирскую инфекционную больницу вечером 14 апреля. А в социальных сетях начались обсуждения и появился фейк – аудиозапись, где озвучивается имя заболевшей и ее адрес. Также автор оскорбляет девушку нецензурной бранью. Прокурор города Роман Сивак был обеспокоен этой ситуацией. Он опасался за жизнь и здоровье зараженной. Сегодня, 20 апреля, он отметил, что розыском автора занимается полиция. В пресс-службе главного управления по Новосибирской области подтвердили этот факт.
— По факту распространения аудиозаписи проводится доследственная проверка. Также проводится проверка по факту несоблюдения карантина зараженной девушки, — уточнили оперативный дежурный.
При этом он отметил, что по сути никакого фейка в этой аудиозаписи нет. Нарушение здесь не в заведомо ложной информации, а в распространении личных данных и возможной угрозе жизни и здоровью больной.
-Административная — очень жесткая — до 1 млн рублей с конфискацией орудия распространения, — сказал прокурор.
На аудиозаписи женский голос ссылается на источники — «кума Юлька, ее маму-начальницу и мужа из правоохранительных органов». Дескать, девушка, приехавшая из Сочи, лечилась от ангины в облбольнице. Диагноз «коронавирус» у нее не подтвердился, а после выписки «она разгуливала, ходила на маникюр, контактировала…». Якобы все контактные не сознаются, опасаясь карантина. Автор аудиозаписи нецензурно обзывает заболевшую. А это уже похоже на травлю, что тоже подпадает под уголовную ответственность. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», дела по аналогичным фактам возбудили по всей Сибири — Алтай, Кузбасс, Новосибирская область. Ведь неизвестно, как поведут себя уставшие от самоизоляции люди, могут и навредить больным.
На аудиозаписи женский голос ссылается на источники — «кума Юлька, ее маму-начальницу и мужа из правоохранительных органов»
Диагноз «коронавирус» у нее не подтвердился, а после выписки «она разгуливала, ходила на маникюр, контактировала
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Так значит весь этот цирк с интерполом устроен из-за «кумы Юльки, ее мамы-начальницы и мужа из правоохранительных органов»?
Да это все понятно, что карантин не соблюдают многие, но если вдруг они окажутся зараженными как она, то ситуация в корень поменяется. Если бы она не подцепила эту заразу, то всем бы наплевать было, что она разгуливала по городу. Если ты не соблюдаешь карантин, ходишь по городу, то будь готов, что если ты являешься разносчиком, то у тебя скорее всего будут проблемы.