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Не фейк, а угроза жизни: проводит проверку полиция по аудиозаписи с адресом и именем прилетевшей из Сочи зараженной коронавирусом полиция Бердска

16:15 22.04.2020, Алена Романцова Фото: pexels.com
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Также правоохранители проверят нарушение самоизоляции заболевшей, о котором говорится на записи. И тот и другой факт может стать предметом дела.

Не фейк, а угроза жизни: проводит проверку полиция по аудиозаписи с адресом и именем прилетевшей из Сочи зараженной коронавирусом полиция Бердска
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Не фейк, а угроза жизни: проводит проверку полиция по аудиозаписи с адресом и именем прилетевшей из Сочи зараженной коронавирусом полиция Бердска

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Полиция Бердска проводит проверку и определяет автора фейка о первой зараженной бердчанке, у которой выявили коронавирус. Напомним, как писал «Курьер. Среда. Бердск» 29-летняя девушка прилета из Сочи. Ее госпитализировали в новосибирскую инфекционную больницу вечером 14 апреля. А в социальных сетях начались обсуждения и появился фейк – аудиозапись, где озвучивается имя заболевшей и ее адрес. Также автор оскорбляет девушку нецензурной бранью. Прокурор города Роман Сивак был обеспокоен этой ситуацией. Он опасался за жизнь и здоровье зараженной. Сегодня, 20 апреля, он отметил, что розыском автора занимается полиция. В пресс-службе главного управления по Новосибирской области подтвердили этот факт.

— По факту распространения аудиозаписи проводится доследственная проверка. Также проводится проверка по факту несоблюдения карантина зараженной девушки, — уточнили оперативный дежурный.

При этом он отметил, что по сути никакого фейка в этой аудиозаписи нет. Нарушение здесь не в заведомо ложной информации, а в распространении личных данных и возможной угрозе жизни и здоровью больной.

Также напомним, что по словам прокурора Романа Сивака, действия «голоса» подпадают по уголовную статью о распространении фейков в период повышенной опасности при возможном возникновении чрезвычайной ситуации. Он предупредил, что и распространителям фейков грозит уголовная ответственность:

-Административная — очень жесткая — до 1 млн рублей с конфискацией орудия распространения, — сказал прокурор.

На аудиозаписи женский голос ссылается на источники — «кума Юлька, ее маму-начальницу и мужа из правоохранительных органов». Дескать, девушка, приехавшая из Сочи, лечилась от ангины в облбольнице. Диагноз «коронавирус» у нее не подтвердился, а после выписки «она разгуливала, ходила на маникюр, контактировала…». Якобы все контактные не сознаются, опасаясь карантина. Автор аудиозаписи нецензурно обзывает заболевшую. А это уже похоже на травлю, что тоже подпадает под уголовную ответственность. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», дела по аналогичным фактам возбудили по всей Сибири — Алтай, Кузбасс, Новосибирская область. Ведь неизвестно, как поведут себя уставшие от самоизоляции люди, могут и навредить больным.

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От редакции

Нужно наказать?

Аноним, 21 апреля 2020 14:54
При этом он (Прокурор города Бердска Роман Сивак) отметил, что по сути никакого фейка в этой аудиозаписи нет.
На аудиозаписи женский голос ссылается на источники — «кума Юлька, ее маму-начальницу и мужа из правоохранительных органов»
Диагноз «коронавирус» у нее не подтвердился, а после выписки «она разгуливала, ходила на маникюр, контактировала
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Так значит весь этот цирк с интерполом устроен из-за «кумы Юльки, ее мамы-начальницы и мужа из правоохранительных органов»?
Аноним, 21 апреля 2020 15:35
Я слышала часть записи и ничего там нет уничижающего в адрес болящей,просто личная беседа без намека на истерию,угрозу...Да и плохо рабоют органы,вычислить по голосу не составит труда компетентому составу,при всем уважении к правоохранителям это я подметила.И не тем вовсе они занимаются,нужно им узнать достоверность приведенных в тексте погрешностей данной особы,ведь был факт того что она везде наводила боевой раскрас и это она делала не самолично,а с помощью специалистов,а все это идет в разрез с ее самоизоляцией и сидением тупо дома ,это с ее слов.Она выходит реально нарушала многое ,почему ей не занимаются,ей не предъявляют факты нарушения?
житель колхоза, 21 апреля 2020 20:05
там мат на мате в ее адрес
Аноним, 21 апреля 2020 15:37
Наказать нужно и того и другого.Одну за,то,что моталась по городу,будучи зараженной и подвергала опасности жизни ни одной тысячи бердчан.Ну опять ,если бы соблюдала режим самоизоляции и никто бы не возмущался,а так на самом деле возмутитнльно
Михаил, 21 апреля 2020 19:07
Она в любом случае должна была сидеть дома 14 дней, даже если диагноз изначально не подтвердился. Она просто наплевала на всех нас и пошла шарится по городу, бог его знает сколько людей она заразила, узнаем мы об этот не раньше чем через неделю. Если появятся заболевшие в городе, которые никуда не выезжали, то все "шишки" посыпятся на нее, а если еще кто-нибудь не дай бог умрет, то ей лучше сюда не возвращаться, не известно как поведут себя родственники умершего.
Аноним, 21 апреля 2020 21:33
А вы не думали, что если и появятся заражённые, то заразу в любой момент привезти могут из Новосибирска? Или вот у меня сосед по подъезду засели новых квпртирантов два дня назад, приехали с Алтайского края, должны сидеть 14днец на карантине, а они в первый же день с годовалым ребёнком шляться по городу пошли. Так почему вы все на эту девушку навестить готовы! Как только язык поворачивается?
Аноним, 22 апреля 2020 11:22
Если правда у неё папа и мама в законе, то ничего ей не будет, вы забыли в какой стране живёте, вам мало примеров за 100 лет?
Аноним, 22 апреля 2020 14:04
Аноним, 21 апреля 2020 21:33
Да это все понятно, что карантин не соблюдают многие, но если вдруг они окажутся зараженными как она, то ситуация в корень поменяется. Если бы она не подцепила эту заразу, то всем бы наплевать было, что она разгуливала по городу. Если ты не соблюдаешь карантин, ходишь по городу, то будь готов, что если ты являешься разносчиком, то у тебя скорее всего будут проблемы.
Аноним, 22 апреля 2020 16:52
Полиция проводить проверку... Каким образом? Могли бы, уже установили бы, а так, тянут время, пишут бумажки, потом отказной...

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