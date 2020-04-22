Больной коронавирусом подключен к ИВЛ – человек при смерти? Ответил главный реаниматолог Новосибирской области Владимир Кохно

Владимир Николаевич рассказал, что для области сейчас закупают 130 аппаратов ИВЛ, они дышат за пациентов. Больных в среднем состоянии подключают к кислороду через маску и трубки.

Коронавирус уносит жизни людей

В каком случае человека подключают к аппарату ИВЛ, «Курьер. Среда. Бердск» рассказал главный анестезиолог-реаниматолог Новосибирской области Владимир Кохно. Напомним, Владимир Николаевич рассказывал, что для области и Бердска заказано 130 аппаратов искусственной вентиляции легких. Медики готовятся к эпидемии коронавируса. Напомним, в регионе появилась уже четвертая жертва смертельного вируса. Всего на 21 апреля в области 135 зараженных. Многие заболевшие тяжелой формой этого опасного вируса нуждаются в вентиляции легких из-за осложнений.

— Есть специальные параметры, при которых показано подключение ИВЛ. При коронавирусе подключат ли человека к ИВЛ зависит от того, насколько поражены легкие. Вентиляция легких может быть инвазивная (человек без сознания) и неинвазивная (в сознании). Аппарат ИВЛ протезирует функцию дыхания, для обеспечения кислородом всех органов и сердца, чтобы оно не остановилось. Проще говоря – аппарата дышит за человека, — рассказал Владимир Кохно 21 апреля.

Кроме аппаратов ИВЛ в больницах существуют точки подключения кислорода – это подключение маски и трубочек к носу с кислородом. Кислород подключают, когда человек в среднем состоянии, рассказал главный реаниматолог. Ее организовать в стационаре не сложно.

— Подачу кислорода нужно просто оборудовать – от источника кислорода протягиваются линии. Это делают от кислородной станции, она есть в любой больнице, где есть лежачие больные, или даже от кислородного баллона, — уточнил Владимир Николаевич.

Также напомним, накануне в регионе начал работать инфекционный госпиталь на базе больницы №11 Новосибирска, где 642 коек и 386 точек подключения к кислороду. Также 76 аппаратов ИВЛ.