Рентгенолог Владимир Фиошин умер от осложнений СOVID-19. Доктор боролся с заразой-коронавирусом и спасал людей

Весь поток зараженных коллег и односельчан он принял на себя. Ведь при подозрении на пневмонию нужен рентген.

Владимир Фиошин. Его дочь сказала, что доктор не любил фотографироваться

В разгар пандемии коронавируса врачи всего мира совершают самоотверженные поступки. Многие из них жертвуют свои жизни. Один из таких докторов — рентгенолог Карсунской районной больницы Владимир Фиошин. Он умер 15 апреля — вероятно, от осложнений, вызванных коронавирусом.

Владимира Фиошина в Карсуне знали и уважали. В районной больнице он работал 46 лет: пришел сюда после Саратовского мединститута. Сначала служил педиатром, затем с головой ушел в рентгенологию, занимался этим до последних дней.

Когда в Карсунской ЦРБ вспыхнула коронавирусная инфекция, доктор Фиошин продолжал работать. Весь поток зараженных коллег и односельчан он принял на себя. Ведь при подозрении на пневмонию нужен рентген. Когда доктору стало плохо, его срочно увезли в Ульяновск, в ЦГБ, с пневмонией. Тест на коронавирус оказался положительным. Врач страдал сахарным диабетом, опасная инфекция дала осложнения на мозг. Возникло острое нарушение мозгового кровообращения, состояние резко ухудшилось. Владимира Фиошина подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Но несмотря на все усилия, спасти жизнь доктора не удалось… Подтвердился ли у него COVID-19 повторно — неизвестно, в справке о смерти патологоанатом указал: «другая пневмония», возбудитель которой «не уточнен». Владимиру Фиошину было 67 лет.

Дочь покойного Марина Павликова рассказала 73online.ru, что в Ульяновск отца забирали с сильным кашлем и высокой температурой. Долгое время Владимир Фиошин страдал от сахарного диабета второго типа, опасная инфекция привела к парализации, отказали ноги и язык. К сожалению, беда не приходит одна, и вслед за Владимиром Фиошиным заболела его супруга Валентина Ивановна и младший сын Александр. «У брата двусторонняя пневмония, высокая температура под 40. У мамы — состояние чуть легче, но ей ведь уже 70 лет и сердце больное», — рассказала Марина Павликова. Сейчас ее мама и брат также госпитализированы в ЦГБ.

С доктором Фиошиным простились 17 апреля в Карсуне. Хоронить пришлось в закрытом гробу, согласно предписаниям Роспотребнадзора. На церемонии прощания была дочь Марина с мужем и детьми: это тоже требование безопасности — больше трех собираться нельзя.

— Дорогой папочка, твой особый дар — превращать свою беду и боль в смешное, неважное — ушел вместе с тобой… Мы переживем, переплачем, наверное… Просто сейчас не представляю, как это пережить! — написала Марина Павликова в соцсетях.

— Помогли многие, отца очень любили и коллеги, и пациенты. Люди звонят, плачут. Я благодарна за помощь родителям одноклассников моих детей и классным руководителям, коллегам отца и всем, кто любил его и сейчас оплакивает, — сказала Марина Павликова.

Сами карсунцы — благодарные пациенты и коллеги рентгенолога, который совершил настоящий подвиг врача ценой своей жизни, оставляют в память о нем трогательные комментарии в соцсетях. Люди рассказывают, что доктор Фиошин ко всем ним относился, как родной отец — называл дочками и сынками…

Источник: 73online.ru