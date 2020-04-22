Симптомы дефицита железа: Бледность кожи, выпадение волос, онемение конечностей

Большинство симптомов дефицита железа не заметны, и поэтому люди обычно не обращают внимания на некоторые из них. Однако когда человек вдруг начинает чувствовать себя раздражительным, возникают более частые головные боли или сильная усталость, ему следует обратиться к врачу.

Железо играет важную роль в производстве гемоглобина, белка, который помогает эритроцитам разносить кислород по всему организму

Дефицит железа является очень распространенным заболеванием, особенно у детей и женщин. Он часто встречается у недоедающих людей и может привести к истощению красных кровяных телец.

Железо играет важную роль в производстве гемоглобина, белка, который помогает эритроцитам разносить кислород по всему организму. Поэтому дефицит железа может привести к анемии и многим другим последствиям.

Бледные руки и кожа

Это первый из признаков дефицита железа у мужчин и женщин. Если нажать на палец здорового человека, он становится красным, потому что вся кровь вынуждена течь к прижатой области пальца. Однако если у человека анемия и он страдает дефицитом железа, его пальцы будут иметь бледно-белый цвет. Когда нет надлежащего снабжения клеток крови кислородом наряду с низким уровнем гемоглобина, цвет кожи начинает бледнеть. Обычно это происходит медленно, а когда оно выражается внезапно, то значит, что состояние становится тяжелым.

Ломкие ногти

Ногти должны быть снабжены достаточным количеством крови и питательных веществ для поддержания здоровья и красивого внешнего вида. Когда человек замечает, что его ногти становятся ломкими, это может означать дефицит железа. Однако во многих случаях это происходит в тяжелой стадии.

Потеря волос

Волосы, как и все другие органы и части тела, нуждаются в важных и необходимых питательных веществах и минералах для сохранения здоровья. Когда кожа головы не получает достаточного количества питательных веществ из организма, волосы начинают выпадать в быстром темпе.

Перемены настроения

Большинство симптомов дефицита железа не заметны, и поэтому люди обычно не обращают внимания на некоторые из них. Однако когда человек вдруг начинает чувствовать себя раздражительным, возникают более частые головные боли или сильная усталость, ему следует обратиться к врачу. Когда дефицит железа будет усугубляться, может возникнуть ранняя стадия депрессии.

Повышенная усталость

На самом деле дефицит железа может сделать организм слабым и уставшим. Еще одна веская причина для объяснения этого заключается в том, что все клетки человеческого организма содержат железо, причем оно выполняет важные функции. Одна из самых важных функций – это обеспечение клеток кислородом. При дефиците железа кислород не может поступать в клетки, что замедляет поступление кислорода в организм.

Если повышенная усталость длится 1 месяц или более, это означает, что у человека низкий уровень красных кровяных телец. Источник энергии организма зависит от окисления эритроцитов, поэтому если количество эритроцитов низкое, скорость окисления организма также низкая.

Затрудненное дыхание

Более низкий уровень крови означает снижение способности крови переносить кислород. Это затрудняет пациентам дыхание, что может привести к одышке даже при выполнении легких видов деятельности, таких как ежедневная ходьба. Если даже подъем по лестнице или выполнение некоторых простых ежедневных задач вызывает усталость и одышку, следует обратиться к врачу, чтобы проверить свое здоровье. Одышка может повлиять на сердце, поэтому лучше не игнорировать ее.

Ранняя менопауза

Женщины, переживающие менопаузу, склонны к дефициту железа. Врачи говорят, что основная причина дефицита железа связана с отсутствием среднего количества железа, поступающего ежедневно с пищей, особенно в период менопаузы. Поэтому женщинам необходимо уделять больше внимания своему ежедневному рациону и потреблению пищи. Они должны добавлять продукты с высоким содержанием железа в свою ежедневную пищу, чтобы избежать ранней менопаузы.

Онемение ног

Этот синдром часто заставляет людей двигаться медленнее и иногда шататься. Это также означает, что у пациентов будут возникать неприятные ощущения в ногах, особенно если они находятся в одном положении в течение длительного времени.

Иногда ваши ноги могут стать холодными и жесткими во время сна, если присутствует серьезный дефицит железа. Таким образом, это также один из худших признаков дефицита железа у мужчин и женщин, которые люди должны знать, чтобы контролировать состояние железа в своем организме.

Учащенное сердцебиение

Переутомление сердца может привести к нерегулярному сердцебиению, сердечному шуму, расширенному сердцу и даже сердечной недостаточности. Причиной может быть просто железодефицитная анемия. Однако если есть проблемы с сердцем, необходимо обратиться к врачу, чтобы проверить уровень железа, потому что дефицит железа может привести к ухудшению сердечных заболеваний.

Беспричинная тревога

Недостаток железа может заставить человека чувствовать себя более тревожно. Недостаток кислорода может усиливать деятельность симпатической нервной системы, заставляя организм чрезмерно ускоряться. Кроме того, дефицит железа заставляет сердце биться быстрее, даже во время расслабления.

Источник: rsute.ru