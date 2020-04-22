6 способов отчистить легкие от курения и защитить от коронавируса

По мнению Минздрава, коронавирусная инфекция буквально охотится на людей с ослабленными легкими, а такавыми являются туберкулезники и курильщики, причем риск инфицирования курящих людей намного больший, чем у некурящих.

После того как вы откажетесь от курения, никотин и оксид углерода выводятся из организма уже через 48 часов

Сейчас на планете самый разгар пандемии коронавирусной инфекции. Страшное заболевание в первую очередь поражает людей с ослабленными легкими. На этот фактор следует обратить внимание курильщикам, которые своей вредной привычкой разрушают легкие. А ведь как известно, одним из осложнений COVID-19 является тяжелая вирусная пневмония.

По мнению Минздрава, коронавирусная инфекция буквально охотится на людей с ослабленными легкими, а такавыми являются туберкулезники и курильщики, причем риск инфицирования курящих людей намного больший, чем у некурящих.

Соберите всю волю в кулак и бросайте курить. После того как вы откажетесь от курения, никотин и оксид углерода выводятся из организма уже через 48 часов, и постепенно легкие начинают восстанавливаться сами собой.

Если вы хотите ускорить процесс очищения, то посоветуйтесь с врачом. Это могут быть травяные препараты на основе душицы, фиалки. Помогут очиститься от токсинов и некоторые продукты, включенные в рацион вашего питания.

Особенно важны продукты, в которых есть антиоксиданты. Для нормальной работы легких антиоксиданты просто-таки необходимы. Первыми помощниками в списке таких продуктов являются:

Имбирь

Это уникальный продукт, который способен выводить из организма токсины химического, радиационного и пищевого происхождения. Его можно понемножку употреблять с чаем.

Кукуруза

В этом злаковом продукте содержится уникальное вещество бета-криптоксантин: токсины стремительно убегают от этого вещества, очищая легкие от накопившейся вредной заразы.

Цитрусовые

Богаты криптоксантином и витамином С также цитрусовые – лимон, апельсин, мандарин, которые являются стильными антиоксидантами.

Лук

Об этом овоще со специфическим вкусом и запахом ходят целые легенды. Благодаря веществу кверцетину, которым насыщен лук, этот овощ часто включают в противовирусную диету. Но его обязательно нужно употреблять и для профилактики заболеваний легких.

Ягоды

В лесных ягодах, как и в домашних, которые растут на дачах, содержится огромное количество антиоксидантов. Правда, сейчас еще нет свежей черники, малины, смородины. Но есть замороженные ягоды. Их можно добавлять в чай, а также делать из них компоты и морсы.

Белый чай

Значительно очищаются от токсинов легкие при употреблении качественного белого чая, в котором также находится большое количество антиоксидантов.

Источник: rsute.ru