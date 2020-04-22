Многодетная мама из Бердска: я сначала думала, что пандемия коронавируса — ерунда

По мнению горожанки Анастасии Андреевой, люди должны понимать, что только от нас самих зависит, насколько быстро это закончится. Если соблюдать правила самоизоляции, не посещать общественные места, так можно остановить распространение коронавирусной инфекции.

Анастасия Андреева соблюдает все меры предосторожности

С 31 марта в Новосибирской области введен режим самоизоляции. Несмотря на это, десятки горожан прогуливаются по городу. И лишь единицы неделями сидят дома.

— Раз в неделю выходим на улицу. Сегодня «погода шепчет», и захотелось прогуляться. В четырех стенах тяжело. Хочется свежего воздуха. Стараемся соблюдать все меры предосторожности. Пришли домой, руки помыли. Дома антисептик на раковине, — призналась «Курьер. Среда. Бердск» многодетная мама Анастасия Андреева.

Глава семьи трудится на производстве. Денег пока хватает. У бердчанки два месяца назад родилась дочь, поэтому все свободное время посвящает малышке. Еще двое сыновей. Старший помогает отцу; младший, ученик пятого класса, на дистанционном обучении.



— Дистанционное обучение — шок для всех родителей. Кроме выполнения домашних заданий, нужно готовиться к ВПР. Времени не хватает, разрываешься, — констатировала горожанка.

Жительницу Бердска, как и миллионы людей по всему миру, очень беспокоит ситуация с распространением коронавирусной инфекции.

— Хотелось бы, чтобы все поскорее закончилась. Я сначала думала, что пандемия коронавируса — ерунда. Оказалось, что все очень серьезно. Люди должны понимать, что только от нас самих зависит, насколько быстро это закончится. Нужно соблюдать правила самоизоляции. Не посещать общественные места. В магазин я не хожу, супруг закупается один раз в неделю, — поделилась Анастасия Андреева.