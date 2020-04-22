Многодетная мама из Бердска: я сначала думала, что пандемия коронавируса — ерунда

С 31 марта в Новосибирской области введен режим самоизоляции. Несмотря на это, десятки горожан прогуливаются по городу. И лишь единицы неделями сидят дома.
— Раз в неделю выходим на улицу. Сегодня «погода шепчет», и захотелось прогуляться. В четырех стенах тяжело. Хочется свежего воздуха. Стараемся соблюдать все меры предосторожности. Пришли домой, руки помыли. Дома антисептик на раковине, — призналась «Курьер. Среда. Бердск» многодетная мама Анастасия Андреева.
Глава семьи трудится на производстве. Денег пока хватает. У бердчанки два месяца назад родилась дочь, поэтому все свободное время посвящает малышке. Еще двое сыновей. Старший помогает отцу; младший, ученик пятого класса, на дистанционном обучении.
Жительницу Бердска, как и миллионы людей по всему миру, очень беспокоит ситуация с распространением коронавирусной инфекции.
— Хотелось бы, чтобы все поскорее закончилась. Я сначала думала, что пандемия коронавируса — ерунда. Оказалось, что все очень серьезно. Люди должны понимать, что только от нас самих зависит, насколько быстро это закончится. Нужно соблюдать правила самоизоляции. Не посещать общественные места. В магазин я не хожу, супруг закупается один раз в неделю, — поделилась Анастасия Андреева.
Удачи им и побольше бы таких сознательных людей в нашем городе.
P.S. Редакции: респект!