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Многодетная мама из Бердска: я сначала думала, что пандемия коронавируса — ерунда

22:45 22.04.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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По мнению горожанки Анастасии Андреевой, люди должны понимать, что только от нас самих зависит, насколько быстро это закончится. Если соблюдать правила самоизоляции, не посещать общественные места, так можно остановить распространение коронавирусной инфекции.

Многодетная мама из Бердска: я сначала думала, что пандемия коронавируса ерунда
Анастасия Андреева соблюдает все меры предосторожности
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Многодетная мама из Бердска: я сначала думала, что пандемия коронавируса ерунда

Многодетная мама из Бердска: я сначала думала, что пандемия коронавируса — ерундаВыздоровели еще трое зараженных COVID-19 на вечер 22 апреля в Новосибирской области. 151 болен, четверо умерлиЕщё 790 новостей

С 31 марта в Новосибирской области введен режим самоизоляции. Несмотря на это, десятки горожан прогуливаются по городу. И лишь единицы неделями сидят дома.
— Раз в неделю выходим на улицу. Сегодня «погода шепчет», и захотелось прогуляться. В четырех стенах тяжело. Хочется свежего воздуха. Стараемся соблюдать все меры предосторожности. Пришли домой, руки помыли. Дома антисептик на раковине, — призналась «Курьер. Среда. Бердск» многодетная мама Анастасия Андреева.

Глава семьи трудится на производстве. Денег пока хватает. У бердчанки два месяца назад родилась дочь, поэтому все свободное время посвящает малышке. Еще двое сыновей. Старший помогает отцу; младший, ученик пятого класса, на дистанционном обучении.

— Дистанционное обучение — шок для всех родителей. Кроме выполнения домашних заданий, нужно готовиться к ВПР. Времени не хватает, разрываешься, — констатировала горожанка.

Жительницу Бердска, как и миллионы людей по всему миру, очень беспокоит ситуация с распространением коронавирусной инфекции.
— Хотелось бы, чтобы все поскорее закончилась. Я сначала думала, что пандемия коронавируса — ерунда. Оказалось, что все очень серьезно. Люди должны понимать, что только от нас самих зависит, насколько быстро это закончится. Нужно соблюдать правила самоизоляции. Не посещать общественные места. В магазин я не хожу, супруг закупается один раз в неделю, — поделилась Анастасия Андреева.

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От редакции

Как можно остановить распространение коронавируса?

olesya, 22 апреля 2020 13:40
Не надо себя маской на улице мучить. На улице подцепить короновирус маловероятно. Одевайте ее в закрытгм помещении, где много людей.
Аноним, 22 апреля 2020 15:09
Может она ее надела на улице только для репортажа, чтобы показать как важно защищать себя и не допускать распространение коронавируса.
Лина, 22 апреля 2020 14:16
,,,я сначала думала, что пандемия коронавируса — Eрунда....Hо! пропаганда Cоvid льющаяся из каждого утюга, заставила меня поверить в страшно-смертельную опасность сезонного орз.
Аноним, 22 апреля 2020 14:37
молодец мама и семья хорошая, сразу видно.
Удачи им и побольше бы таких сознательных людей в нашем городе.

P.S. Редакции: респект!
P5000, 22 апреля 2020 23:26
Это шутка... Респект?за что, за вот этот фейк. Писали бы про белок или голубей. Как всегда.
Аноним, 22 апреля 2020 15:30
Есть оказывается сознательные мамы детишек, а есть, которые шатаются с утра до вечера со своими детьми, без масок,заходя во все попавшиеся по дороге супермаркеты,заражая всех подряд окружающих,писали, что коронавирусом дети не болеют,либо болеют в слабой форме, зато являются разносчиками. Лишь бы их детишки не болели, а на всех остальных, которых они заразят, плевали.
Ёла, 22 апреля 2020 15:31
НВР: режим изоляции никаким боком не поможет всему этому закончиться быстрее. Вирус, раз появившись, никуда уже не денется и будет циркулировать в человеческой популяции. Ослабнет его действие тогда, когда сформируется коллективный иммунитет, т.е. увеличится прослойка переболевших. Изоляция же "размазывает" этот процесс по времени. Так что объяснения типа: "чем вы лучше посидите дома, тем быстрее выйдете" - лапша на уши.
Аноним, 22 апреля 2020 23:09
Когда задыхаться начнёшь тогда все поймешь

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