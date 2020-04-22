22.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Дом

Отходная самоизоляция: полные баки бытовых отходов вывозит перевозчик отходов «Эко-Сервис» от домов в коронавирус в Бердске

11:45 22.04.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

В основном складируется отходы питания и бытовой мусор. Также много стало субботников в городе, жители собирают прошлогоднюю листву. Перевозчикам прибавилось работы. Но долги перед ними тоже не закрыли.

Отходная самоизоляция: полные баки бытовых отходов вывозит перевозчик отходов «Эко Сервис» от домов в коронавирус в Бердске
Мусор на контейнерных площадках Бердска успевает накапливаться
Сюжет: Мусорная реформа
Отходная самоизоляция: полные баки бытовых отходов вывозит перевозчик отходов «Эко Сервис» от домов в коронавирус в Бердске

Отходная самоизоляция: полные баки бытовых отходов вывозит перевозчик отходов «Эко-Сервис» от домов в коронавирус в БердскеМусорный коллапс: Расторгнуть договор с «Экологией-Новосибирск» может Новосибирская область с 15 апреляЕщё 152 новостей

Полные баки мусора скапливаются у жилых домов с начала самоизоляции в Бердске. Люди сидят дома, от них скапливается много отходов. В основном, это остатки еды и бытовой мусор. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала директор компании-перевозчика Бердска «Эко-Сервис» Жанна Теличко. Напомним, до 30 апреля продлены выходные и самоизоляция в регионе и во всей стране из-за коронавируса. Горожане больше находятся дома и больше производят мусора, отметила Жанна Владимировна 20 апреля. Тогда как меньше отходов стало от юридических лиц.

— Люди сидят дома, соответственно скапливается много мусора во дворах домов, — отметила Жанна Теличко.

Также Жанна Владимировна рассказала, что работы сейчас стало больше, потому что жители проводят весенние субботники, собирают листья и сухие ветки. Она отметила, что в частных домах жители могут просто складывать мешки в баки. А в многоквартирных домах их нужно ставить их на площадку и делать заявку на вывоз крупногабаритного мусора.

— У нас жалоб нет, мы вывозим все по графику, — отметила Жанна Владимировна.

Гасит ли долги перед ними регоператор «Экология-Новосибирск» директор «Эко-Сервис» также уточнила. Деньги выплачивают, но частями. Прошлогодний долг и долг уже этого года. Конкретные цифры она обещала назвать через несколько дней. Читайте подробности в ближайшее время.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Много выбрасываете мусора?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Какого числа будет Красная горка в 2020 году? Что обязательно нужно сделать на Фомино воскресенье
13:21 22-04-2020
Какого числа будет Красная горка в 2020 году? Что обязательно нужно сделать на Фомино воскресенье
БердскМногодетная мама из Бердска: я сначала думала, что пандемия коронавируса - ерунда
13:15 22-04-2020
Многодетная мама из Бердска: я сначала думала, что пандемия коронавируса - ерунда
Дуб Авраама рухнул в Палестине, предвещает ли это скорый конец света?
13:15 22-04-2020
Дуб Авраама рухнул в Палестине, предвещает ли это скорый конец света?
Как перестать бояться своей смерти и смерти близких
13:07 22-04-2020
Как перестать бояться своей смерти и смерти близких
6 способов отчистить легкие от курения и защитить от коронавируса
13:02 22-04-2020
6 способов отчистить легкие от курения и защитить от коронавируса
7 способов избавиться от неприятного запаха тела
13:02 22-04-2020
7 способов избавиться от неприятного запаха тела
Когда можно будет увидеть апрельский звездопад Лириды в 2020 году?
13:02 22-04-2020
Когда можно будет увидеть апрельский звездопад Лириды в 2020 году?
Пес "Хатико" нашел умирающего от CoViD-19 хозяина за несколько километров
13:02 22-04-2020
Пес
Симптомы дефицита железа: Бледность кожи, выпадение волос, онемение конечностей
13:01 22-04-2020
Симптомы дефицита железа: Бледность кожи, выпадение волос, онемение конечностей
Как применять хозяйственное мыло для защиты от коронавируса
13:01 22-04-2020
Как применять хозяйственное мыло для защиты от коронавируса