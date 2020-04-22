Отходная самоизоляция: полные баки бытовых отходов вывозит перевозчик отходов «Эко-Сервис» от домов в коронавирус в Бердске

В основном складируется отходы питания и бытовой мусор. Также много стало субботников в городе, жители собирают прошлогоднюю листву. Перевозчикам прибавилось работы. Но долги перед ними тоже не закрыли.

Мусор на контейнерных площадках Бердска успевает накапливаться

Полные баки мусора скапливаются у жилых домов с начала самоизоляции в Бердске. Люди сидят дома, от них скапливается много отходов. В основном, это остатки еды и бытовой мусор. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала директор компании-перевозчика Бердска «Эко-Сервис» Жанна Теличко. Напомним, до 30 апреля продлены выходные и самоизоляция в регионе и во всей стране из-за коронавируса. Горожане больше находятся дома и больше производят мусора, отметила Жанна Владимировна 20 апреля. Тогда как меньше отходов стало от юридических лиц.

— Люди сидят дома, соответственно скапливается много мусора во дворах домов, — отметила Жанна Теличко.

Также Жанна Владимировна рассказала, что работы сейчас стало больше, потому что жители проводят весенние субботники, собирают листья и сухие ветки. Она отметила, что в частных домах жители могут просто складывать мешки в баки. А в многоквартирных домах их нужно ставить их на площадку и делать заявку на вывоз крупногабаритного мусора.

— У нас жалоб нет, мы вывозим все по графику, — отметила Жанна Владимировна.

Гасит ли долги перед ними регоператор «Экология-Новосибирск» директор «Эко-Сервис» также уточнила. Деньги выплачивают, но частями. Прошлогодний долг и долг уже этого года. Конкретные цифры она обещала назвать через несколько дней. Читайте подробности в ближайшее время.