Смерть: Признаки смерти. Последние дни и часы перед уходом. Какая паллиативная помощь есть в Бердске и Новосибирске

На вопросы «Курьер. Среда. Бердск» ответил министр здравоохранения Константин Хальзов в серии материалов. Все вопросы и ответы собраны в одно интервью. Читайте.

Паллиативная помощь оказывается в Бердске и Новосибирской области

Человек умирает. Как определить это состояние? В каком случае человек может рассчитывать на бесплатную паллиативную помощь, и что в нее входит? Куда звонить родственникам умирающего за психологической поддержкой? На эти многие другие вопросы «Курьер. Среда. Бердск» ответил министр здравоохранения Константин Хальзов в серии серию материалов по сюжету «Паллиативная помощь в Новосибирской области». Мы собрали все вопросы и ответы в один текст. Читайте.

1.

По каким признакам определить терминальная стадию?

Министр здравоохранения разъяснил чем отличается терминальные состояния и стадии болезней.

Терминальные состояния:

— патологофункциональные изменения, в основе которых лежат нарастающая гипоксия (кислородное голодание — прим. авт.) всех тканей (в первую очередь головного мозга)

— ацидоз (смещение кислотно-щелочного баланса организма — прим. авт.)

— интоксикация продуктами нарушенного обмена.

Терминальная стадия болезни — это последняя стадия, прогноз которой неблагоприятный.

Терминальная стадия рака — это последняя стадия онкологического заболевания. Вероятность излечения на этом этапе развития болезни мала, но все же существует. Методы лечения на данной стадии направлены на поддержание стабильного состояния больного, уменьшение болей и мучений. При терминальной стадии рака происходит усиленное деление клеток опухоли, распространение метастазов на соседние органы и ткани.

Но для того чтобы получить бесплатную паллиативную помощь (медицинскую помощь, уход консультацию, лекарства), необходимо заключение врачебной комиссии о том.

2.

Что входит в бесплатную паллиативную помощь в рамках ОМС?

В рамках оказания паллиативной помощи пациенты могут получить:

— активное динамическое наблюдение в соответствии с рекомендациями врачей-специалистов;

— проведение первичного осмотра в течение двух рабочих дней после обращения и (или) получения медицинского заключения для оказания помощи;

— лечение болевого синдрома и других тяжелых проявлений заболевания;

— назначение лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты;



— выполнение или назначение мероприятий по уходу за пациентом;— вынесение на рассмотрение врачебной комиссии медицинской организации вопроса о направлении пациента на медико-социальную экспертизу;— направление пациентов в медицинские организации, оказывающие паллиативную специализированную медицинскую помощь;— направление пациентов при наличии медицинских показаний в медицинские организации для оказания специализированной медицинской помощи,— организация консультаций пациентов врачами-специалистами;— информирование пациента (законного представителя, родственника, иных лиц, осуществляющих уход за пациентом) о характере и особенностях течения заболевания с учетом этических и моральных норм, уважительного и гуманного отношения к пациенту, его родственникам и близким;— обучение пациента, его законного представителя, родственников, иных лиц, осуществляющих уход за пациентом, мероприятиям по уходу;— организация и проведение консультаций и (или) участие в консилиуме врачей с применением телемедицинских технологий по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи.

Также министр здравоохранения отметил, что в рамках оказания паллиативной помощи жители области бесплатно получают по рекомендациям врачей необходимые препараты, в частности страдающих хроническим болевым синдромом. При амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и медицинские изделия отпускаются по рецептам врачей. Препараты опиоидной группы выдаются пациентам бесплатно вне зависимости от наличия отказа от льгот.

3.

Сколько времени оказывается паллиативная помощь пациентам в Бердске и Новосибирской области?

— Если больному установлен паллиативный статус, паллиативная помощь оказывается либо до ухода из жизни, либо до излечения и (или) появлению методов, методик способных излечить больного. Статистика, учитывающая среднюю продолжительность жизни больных, получающих паллиативную помощь, не ведется ни в одной стране мира, — сказано в ответе за подписью Хальзова.

4.

Скольким людям оказали паллиативную помощь в регионе и Бердске?

2,6 тыс. человек получили паллиативную помощь в прошедшем году в Новосибирской области. Министр здравоохранения Константин Хальзов рассказал, сколько человек смог получить помощь перед смертью.

— По данным портала автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики, общее число пациентов получивших паллиативную медицинскую помощь в Новосибирской области в 2017 году составило 730 человек, из них детей 41 человек; в 2018 году 1048 человек, из них 138 детей; в 2019 году 2358 человек, из них 267 детей, — сообщил Хальзов.

5.

Если человек умирает: куда звонить за обезболиванием смертельно больному и за помощью психолога в Бердске?

В Новосибирской области работает телефон горячей линии по обезболиванию и паллиативной помощи фонда «Защити жизнь»:

8 800 222 11 02.



Телефон работает при поддержке Фонда президентских грантов.Ежедневно с 09:00 до 18:00 — в режиме консультаций, а с 18:00 до 09:00 — в режиме записи.

Поддержку психолога умирающему человеку и его родственникам можно получить по 8-800-100-01-91.

6.

Кто работает с неизлечимо больным и его родственниками в рамках паллиатива в Бердске?

Медицинские работники каких специальностей и какой подготовки работают с умирающими пациентами? Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал министр здравоохранения региона Константин Хальзов. Напомним, также министр рассказал о терминальной стадии, когда человек умирает. Оказывают медицинскую помощь и ухаживают за неизлечимо больными в четырех отделениях региона. Также паллиативную помощь можно получить и на дому в рамках выездной патронажной медицинской помощи, рассказал Хальзов.

— Паллиативная медицинская помощь оказывается медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию данной помощи и не может быть оказана самостоятельно, — отметил министр здравоохранения Константин Хальзов.

Первичная врачебная медицинская помощь оказывается врачами-терапевтами, участковыми, врачами-педиатрами, участковыми педиатрами, врачами общей практики (семейными врачами), врачами-специалистами медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, специализированную медицинскую помощь.

Паллиативная специализированная медицинская помощь оказывается врачами-специалистами, занимающими должность врача по паллиативной медицинской помощи. Иными врачами-специалистами, медицинскими работниками со средним профессиональным образованием кабинетов паллиативной медицинской помощи взрослым, отделений выездной патронажной помощи, отделений паллиативной медицинской помощи, хосписов для взрослых, отделений сестринского ухода, домов (больниц) сестринского ухода, дневных стационаров паллиативной медицинской помощи, респираторных центров для взрослых. Также отделений (бригад) выездной патронажной паллиативной помощи, отделений (коек) паллиативной медицинской помощи детям, хосписов для детей, дневных стационаров паллиативной медицинской помощи детям.

— Также с родственниками паллиативных пациентов работают специалисты, прошедшие обучение по паллиативной помощи, включая психологов, — уточнил Хальзов.

7.

Что такое выездная патронажная паллиативная помощь перед смертью в Бердске?

Министр здравоохранения региона Константин Хальзов рассказал, что отделения выездной патронажной паллиативной помощи — осуществляет следующие функции:

— оказывают специализированную медицинскую помощь на дому и в стационарных организациях социального обслуживания, в том числе пациентам, нуждающимся в длительной респираторной поддержке и кислородотерапии;

— также пациенты получают динамическое наблюдение;



— патронажная помощь — это лечение болевого синдрома и других тяжелых проявлений заболевания;— назначение лекарственных препаратов, в том числе наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов;— направление пациента при наличии медицинских показаний, в медицинскую организацию, оказывающую паллиативную специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях;— направление пациента, нуждающегося в круглосуточном уходе, в отделение или дом (больницу) сестринского ухода при отсутствии медицинских показаний для постоянного наблюдения врача;— организация консультаций пациента врачом-специалистом по профилю основного заболевания и врачами других специальностей;— оказание психологической помощи пациентам, нуждающимся в паллиативной медицинской помощи, в том числе проживающим в стационарных организациях социального обслуживания, их родственникам и иным членам семьи или законным представителям;— обучение пациента, его законного представителя, родственников, иных лиц, осуществляющих уход за пациентом, мероприятиям по уходу;— взаимодействие с организациями социального обслуживания, общественными объединениями, иными некоммерческими организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере охраны здоровья.

Количество посещений при выездной паллиативной помощи не регламентируется.

Напомним, по словам министра здравоохранения, паллиативная помощь представляет собой комплекс медицинских мероприятий, психологического характера и уход, для улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан. Они направлены на облегчение боли и других тяжелых проявлений заболевания.

8.

Сколько детских и взрослых мест создано для паллиативной помощи в Новосибирской области?

На конец 2019 года паллиативная медицинская помощь в Новосибирской области оказывалась в четырех учреждениях для детей и взрослых.

Перечень медицинских учреждений с паллиативной помощью:

— В Новосибирской районной больнице №1: 30 паллиативных коек для взрослого населения по профилю онкология, 5 паллиативных детских коек;



— В Линевской районной больнице: 20 паллиативных коек для взрослого населения по профилю терапия.— Городская клиническая больница №12: 5 паллиативных коек для взрослого населения по профилю терапия.— Новосибирская клиническая центральная районная больница: 1 детская паллиативная койка по профилю онкогематология.

Все эти отделения принимают пациентов Новосибирска и Новосибирской области. Напомним, по словам министра здравоохранения, паллиативная помощь представляет собой комплекс медицинских мероприятий, психологического характера и уход, для улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан. Направленные на облегчение боли и других тяжелых проявлений заболевания.