Елена Исламова: в парке Бердска нужна детская площадка. Цена вопроса — 8 млн рублей

В городском парке может появиться детская площадка

С 24 апреля начинается реконструкция городского парка в Бердске. Будут высажены новые деревья, облагорожены дорожки и установлен летний водопровод.

— Мы, конечно, бы хотели в этом году получить детскую площадку. Но на нее нужно около 8 млн рублей. И если делать частично сначала резиновое основание, но не поставить сами формы было бы неправильно. Детская площадка должна появиться сразу и в комплексе. В этом году на нее не хватает средств. В городском парке Бердска должна быть детская площадка. Надеемся, что ее установка может получиться на следующий год,- рассказала 21 апреля директор Городского центра культуры и досуга Елена Исламова.