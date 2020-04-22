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Елена Исламова: в парке Бердска нужна детская площадка. Цена вопроса — 8 млн рублей

16:31 22.04.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Пока денег нет. Стройку перенесли на будущий сезон.

Елена Исламова: в парке Бердска нужна детская площадка. Цена вопроса 8 млн рублей
В городском парке может появиться детская площадка

С 24 апреля начинается реконструкция городского парка в Бердске. Будут высажены новые деревья, облагорожены дорожки и установлен летний водопровод.

— Мы, конечно, бы хотели в этом году получить детскую площадку. Но на нее нужно около 8 млн рублей. И если делать частично сначала резиновое основание, но не поставить сами формы было бы неправильно. Детская площадка должна появиться сразу и в комплексе. В этом году на нее не хватает средств. В городском парке Бердска должна быть детская площадка. Надеемся, что ее установка может получиться на следующий год,- рассказала 21 апреля директор Городского центра культуры и досуга Елена Исламова.

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От редакции

Нужна детская площадка в парке?

Аноним, 22 апреля 2020 09:49
Прежде всего в парке нужны деревья!!!!!!! Не кустики! Не прутики сухие из земли! Где дубовая роща, которую высаживали? Где ели от почты? Где вообще любые деревья в парке? Ответ: все умерло. Осталось поле
Гость, 22 апреля 2020 10:27
И это поле кто-то хитросделанный скоро "засеет" многоэтажками. К тому фсё и идёт.
Аноним, 22 апреля 2020 10:10
НВР:
Добрый день! Детская площадка нужна. Давайте всем городом ее построим. Нужен счет для добровольного пожертвования на строительсво .
Аноним, 22 апреля 2020 11:31
Это был сарказм? Или вы так грубо подкалываете работяг в Бердске?
Аноним, 22 апреля 2020 11:02
Поддерживаю предложение! В Бердске достаточно много крупных бизнесменов, может и они свой посильнвй вклад внесут? Это же для города делается, а так можно долго ждать бюджетных денег и думаю в у нынешних условиях ждать придётся долго, потому что в бюджете дыра!
Аноним, 22 апреля 2020 11:34
Может для начала зашить дыру, глядишь из неё меньше теряться будет? Или вы предлагаете в эту "дыру" пульнуть денежку в кризис? Вы точно не из этой "бюджетной дыры"?

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