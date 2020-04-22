Дистанционный заказ уборки могил – это лучший вариант для занятых или далеко проживающих родственников.

Мы предлагаем услуги по облагораживанию могил людям, глубоко переживающим за состоянием мест захоронения родных и близких

Похоронная служба «Обелиск» оказывает услуги по уборке могил, как единоразово, так и на регулярной основе.

Мы предлагаем услуги по облагораживанию могил людям, глубоко переживающим за состоянием мест захоронения родных и близких , усопших, если они в силу каких-то обстоятельств не в состоянии регулярно приезжать на могилу для уборки.

Дистанционный заказ уборки могил – это лучший вариант для занятых или далеко проживающих родственников.

Наши клиенты могут оценить качество выполненных работ по уходу за могилами по видео или фото отчетам, предоставленными нами, на которых изображено место захоронения до уборки и после выполненных работ.

Мы предлагаем следующие услуги по облагораживанию могил:

Удаленный уход за местом захоронения. Вы можете заказать удаленный уход за могилой из любой точки мира.

Косметический ремонт в случае мелких разрушений. Правка могилы, памятника. Восстановление.

Прополка, удаление сорняка, полив, вывоз мусора.

Мытье памятника, оградки, столиков, лавочек.

Замена фотографий.

Выравнивание участка.

Озеленение участка вокруг могилы.

Уборка снега.

Установка и замена оградок, столиков, лавочек.

Демонтаж старых памятников.

По завершению работ по облагораживанию могилы мы предоставляем нашим клиентам видеоотчет. Оплата производится удобным для Вас способом.

Порядок действий по ходу за могилами:

Приводим в порядок участок места захоронения. Выкорчевываются сорняки, убирается опавшая листва, подравнивается трава, кусты, деревья, разрыхляется и увлажняется грунт, вывозится мусор. Отмываем памятники, надгробья, оградки, лавочки столы. Очищаем с могильной плиты накопившуюся грязь. По желанию клиента украшаем могилу венками, цветами живыми либо искусственными.

Городская похоронная служба «Обелиск» оказывает услуги по облагораживанию могил и мемориальных комплексов к годовщине или другой памятной дате. А также круглогодичный уход за местами захоронений. У нас Вы можете сделать заказ на уборку могил дистанционно.

Работаем круглосуточно, захоронения по городу Бердску, НСО , груз 200, кремация. Оформление документов нашими агентами, полное сопровождение похорон.

Минимальное захоронение от 7.700.

КРУГЛОСУТОЧНО. 8-913-771-59-73, 8(383-41) 2-04-01

Источник: Раздел Похоронного дома «Обелиск» на сайте Весь Бердск