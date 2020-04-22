Как применять хозяйственное мыло для защиты от коронавируса

Врачи-гигиенисты уверены, что хозяйственное мыло — отличное и доступное средство для дезинфекции в период активного распространения коронавирусной инфекции. Обрабатывать щелочным раствором можно не только руки и другие части тела, но и продукты: зелень, фрукты и овощи.

Первой и одной из самых главных рекомендаций специалистов по борьбе с коронавирусом является регулярное мытьё и дезинфекция рук

В связи с мировой пандемией коронавируса в Сети появилось множество «народных средств», которые можно применять против этой «заразы» — но настолько ли они эффективны, как нам хотят доказать? Чеснок, имбирь, лимоны — всё это является кладезем витамина С, но в борьбе с вирусом он бессилен — правда, с помощью «витаминизации» можно улучшить иммунитет, и тогда возможность «подхватить» любую острую респираторную инфекцию будет ниже.

Мыло и горчица — вот ещё два средства, с помощью которых людей предлагают бороться с опасным вирусом. Но как именно это делать, и насколько эффективными они являются? На самом деле, ничего сверхъестественного в свойствах того же хозяйственно мыла нет, но свою роль в борьбе с вирусом оно в действительности может сыграть.

Как хозяйственное мыло и горчица помогают от коронавируса

Врачи-гигиенисты уверены, что хозяйственное мыло — отличное и доступное средство для дезинфекции в период активного распространения коронавирусной инфекции. Обрабатывать щелочным раствором можно не только руки и другие части тела, но и продукты: зелень, фрукты и овощи.

Таким образом, хозяйственное мыло — нейтральное и безопасное средство, которое способно обеззаразить поверхность — а коронавирус, как известно, передаётся не только воздушно-капельным путём, но и долгое время остаётся «живым» именно на поверхностях.

Также щелочными средствами можно обеззараживать детскую посуду. Речь идёт не только о хозяйственном мыле, но и про сухую горчицу — она также является прекрасным народным средством, которое способно удалить вирусы с жиросодержащих поверхностей.

Первой и одной из самых главных рекомендаций специалистов по борьбе с коронавирусом является регулярное мытьё и дезинфекция рук. Поскольку вирус проникает в организм через слизистые, то «занести» заразу очень просто именно грязными руками: потрогав лицо, к примеру. Так что можно со спокойной душой мыть руки именно хозяйственным мылом: оно является отличным обеззараживающим средством. Запах хозяйственного мыла, конечно, специфический, но это его единственный недостаток.

Способы применения хозяйственного мыла



Но хозяйственное мыло — это не только хороший «дезинфектор» для рук. Его бактерицидные свойства давно известны, и мылом хорошо промывать, к примеру, небольшие ранки: можно смазать царапины небольшим слоем пенки и не смывать её. В том числе, мылом обрабатывают места укуса собаками или кошками — любых животных.

С помощью хозяйственного мыла лечат фурункулы, карбункулы, жировики. Для этого размельчают брусок мыла, заливают водой — понадобится примерно один стакан. Затем смесь нужно прокипятить до загустения и остудить. Средство наносят на проблемные участки кожи.

Хозяйственное мыло (измельчённое) также смешивают с репчатым луком и сахаром — все ингредиенты берут в равных частях. Смесь наносят на участок с гнойником или фурункулом — это провоцирует вскрытие.

Для избавления от грибков на ногах, к примеру, также используют хозяйственное мыло: его вспенивают, наносят на проблемный участок и оставляют до полного высыхания. Процедуру нужно повторять регулярно.

Необычные свойства хозяйственного мыла

В «народной медицине» есть весьма необычный рецепт применения хозяйственного мыла для профилактики судорог в ногах. Судорогам подвержены люди всех возрастов — в особенности те, кому приходится долгое время проводить в движении: много стоять, ходить или бегать.

Способ просто: нужно положить под простынь кусочек хозяйственного мыла. Многие люди, которые сталкивались с проблемой судорог, утверждают, что это работает!

Применяют хозяйственное мыло и садоводы-огородники. Для того, чтобы избавиться от вредителей и спровоцировать рост растений, кусочки хозяйственного мыла развешивают по всему участку. Вместе с влагой полезные вещества попадают в почву, и вредоносные насекомые и микроорагнизмы «уходят».

Также хозяйственное мыло некоторые дамы используют для мытья волос, однако результат в таком случае может оказаться неожиданным. Считается, что хозяйственное мыло помогает избавиться от перхоти, но специалисты не рекомендуют использовать его вместо шампуня — только в качестве вспомогательного средства.

Источник: TheRussianTimes