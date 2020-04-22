7 способов избавиться от неприятного запаха тела

Считается, что духи лучше всего наносить на кожу за ушами, под коленками, на зону декольте и на сгиб локтя. Духами лучше пользоваться не перед выходом из дома, а за полчаса до этого.

От употребления газированных напитков кожа тоже начинает пахнуть — у неё появляется кислый запах

Запахи — важнейший аспект человеческих взаимоотношений, поскольку на подсознательном уровне мы можем «подружиться» только с той особью, которая, по нашим собственным меркам, «хорошо пахнет». Приятный запах — это то, за что многие люди безуспешно борются, пытаясь скрыть некоторые недостатки с помощью парфюма. Однако такая тактика не работает, поэтому стоит узнать о ритуалах, которые помогут иметь хороший запах тела во всех ситуациях.

Разумеется, свой «базовый» запах изменить нельзя — в противном случае преступники могли бы намного чаще уходить от преследования органов правопорядка с собаками. Но наша задача не получить другой аромат тела — сделать его приятным и особенным, исключив «примеси» пота, неприятного запаха изо рта и прочего. Что же, у людей, которые хорошо пахнут, есть свои секреты — давайте о них скорее узнаем.

Еда и запах

Наверняка каждый слышал знаменитую фразу: «Ты — это то, что ты ешь». Чаще всего её применяют по отношению к фигуре человека: мол, если ешь одни пирожные, то и выглядеть ты будешь, как большой и пушистый тортик.

Но и запах человека также напрямую зависит от того, что он ест. К примеру, те люди, которые любят острые специи, копчёности, чеснок и прочие «ароматные» яства, получают не менее «ароматный» запах тела. В том числе изо рта у них пахнет также не очень приятно.

От употребления газированных напитков кожа тоже начинает пахнуть — у неё появляется кислый запах.

Чем более сбалансированный и «правильный» у нас рацион, тем приятнее запах тела, потому в борьбе с «плохими ароматами» стоит в обязательном порядке обратить внимание на питание.

Парфюм

Не секрет, что один и тот же парфюм может по-разному раскрываться на теле каждого человека. Есть достаточно простой способ выбрать «свой» аромат, который может оказаться достаточно долгим. Так, «идеальные» духи или туалетная вода должны вам нравиться — это однозначно. Но в то же время чувствовать запах «на себе» вы не должны.

Терпение — вот что понадобится при выборе «базового» парфюма, который и станет частью вашего неповторимого аромата.

Считается, что духи лучше всего наносить на кожу за ушами, под коленками, на зону декольте и на сгиб локтя. Духами лучше пользоваться не перед выходом из дома, а за полчаса до этого. Не стоить «обливаться» парфюмом: поверьте, если это «ваш» аромат, то вы его чувствовать не будете, а окружающие в восторг не придут.

Стиральный порошок

Да, вряд ли это станет новостью, но то, чем вы стираете одежду, может также напрямую отразиться на вашем запахе.

Даже если вы примете перед выходом из дома душ и используете свой любимый парфюм, а перед этим позавтракаете не копчёностями, а овсянкой с грецкими орехами и мёдом, всё может испортить запах стирального порошка с цветочной отдушкой.

Увлажнение и чистые волосы

Чтобы кожа приятно пахла, её необходимо хорошо увлажнять: как «изнутри», так и снаружи. Во-первых, не следует пренебрегать рекомендацией специалистов пить много воды — это в действительности работает.

Во-вторых, нужно использовать дополнительные увлажняющие средства: масла и кремы.

Неприятный запах также может появиться из-за грязных волос: не слишком свежая шевелюра пахнет соответственно. Таким образом, если не успеваете вымыть волосы, то воспользуйтесь сухим шампунем.

Запах ног

Однако что бы мы не делали, иногда картину портит неприятный запах ног. Зависит он, в первую очередь, от того, какую обувь вы носите: если она очень недорогая и выполнена из плохих материалов, то ступни потеют и начинают плохо пахнуть.

Имеет значение и здоровье ногтей: если у вас есть грибок, его обязательно нужно вылечить, иначе «пахнуть» ноги будут всегда.

«Домашний» запах

И вновь все усилия будут напрасными, если не будет выполнено главное условие: запах в вашем доме тоже должен быть приятным.

Как можно чаще проветривайте помещения, а также используйте ароматизаторы, которые помогут пропитать квартиру приятными и свежими ароматами.

К слову: давно замечено, что в тех жилищах, в которых есть комнатные цветы, пахнет всегда намного лучше!

Источник: TheRussianTimes