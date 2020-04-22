Как перестать бояться своей смерти и смерти близких

Нередко люди, не способные отпустить ушедшего из жизни человека, заболевают сами, так как организм ослабевает и становится восприимчивым к различным заболеваниям.

Опытный специалист считает, что человек, сосредотачиваясь на страхе смерти, перестает полноценно жить

Специалист по психологической поддержке онкобольных поделилcя своими рекомендациями: врач-онкопсихолог рассказал, почему не стоит бояться смерти, а также как научиться отпускать близких и справляться с горем.

Почему не стоит бояться смерти: как страх влияет на жизнь

Врачи по психологической работе с больными онкологией рассказали, как помогают пациентам справиться со страхом смерти. Онкопсихолог Дмитрий Лицов рассказал об опыте работы с тяжелыми пациентами.

Опытный специалист считает, что человек, сосредотачиваясь на страхе смерти, перестает полноценно жить. По словам онкопсихолога, разработанная им методика была создана после того, как он потерял двух близких людей.

Работая с тяжело больными пациентами, которые испытывают эмоциональное опустошение из-за приближения смерти, Дмитрий Лицов пытается объяснить, что смерть является стимулом к жизни.

Главной мыслью, которую врач пытается донести до своих пациентов, является то, что необходимо сосредотачиваться на положительных моментах жизни.

Медицине известны случаи, когда рак отступает самостоятельно: специалист считает, что энергетика и духовное состояние непосредственно на это влияют.

Дмитрий Лицов считает, что главной угрозой при тяжелом диагнозе является не страх смерти, а боязнь полноценно жить. Вместе с пациентами специалист прорабатывает психологические барьеры, которые позволяют побороть все сложности.

С точки зрения энергетического баланса человека психолог отмечает, что страхи оказывают разлагающее и подавляющее влияние не только на психику, но и на физическое здоровье.

Страх смерти является одним из наиболее разрушающих, так как поглощает жизненную энергию человека. Считается, что положительная энергетика принимает участие в восстановлении организма после стрессов и болезней, поэтому во время недуга рекомендуется настраиваться на лучшее и мыслить позитивно.

Как не бояться смерти близких: советы психологов

Онкопсихолог отмечает, что часто родственники и близкие люди больных сталкиваются с психологическими проблемами, в то время как сам пациент принимает и осознает свое положение.

Врач советует близким обращаться к специалистам, если присутствует чувство нарастающей тревоги и страха, которые препятствуют нормальному протеканию жизни.

Нежелание и невозможность окружения отпустить ситуацию, по мнению специалиста, усугубляет состояние пациента. Большинство людей не могут смириться с диагнозом из-за повышенного внимания к возникшей ситуации.

Вне зависимости от принадлежности к религии и веры в загробную жизнь, специалист рекомендует настраивать себя на то, что умерший человек после смерти обретает заслуженный покой и умиротворение.

Чувство скорби также крайне негативно влияет на энергетический баланс человека: отрицательные эмоции притягивают проблемы как материальные, так и психологические.

Нередко люди, не способные отпустить ушедшего из жизни человека, заболевают сами, так как организм ослабевает и становится восприимчивым к различным заболеваниям.

Чтобы не стать заложником эмоций, опытный специалист рекомендует метод, который практиковал сам: проанализировать чувства и определить, какую часть жизни занимал ушедший человек, и почему не получается восполнить потерю в реальном времени.

На практике, отмечает психолог, причиной безутешной скорби может быть глубокая подсознательная неполноценность, над которой необходимо работать.

Людям с подобными недугами часто на бессознательном уровне хочется быть на месте пациента, чтобы обратить на себя всеобщее внимание и поддержку.

Чтобы научиться отпускать близких, необходимо прежде всего работать над собой и своими психологическими барьерами. Врач считает, что смерть не страшна, в отличие от отсутствия желания полноценно жить.

Источник: rsute.ru