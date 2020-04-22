Пес «Хатико» нашел умирающего от CoViD-19 хозяина за несколько километров

На прошлой неделе в итальянской провинции Пиза пёс сбежал из дома, чтобы найти своего владельца, который в это время умирал в больнице от коронавируса.
Когда хозяина семилетней овчарки по кличке Стелла увезли в больницу, она не находила себе места. Она несколько дней провела в пустой квартире, а затем выбралась, чтобы отправиться на поиски. Несмотря на то что до больницы было несколько километров, собаке всё равно удалось найти её. Вот только к тому времени владелец пса уже умер. Мужчина скончался в реанимации.
А Стелла всё продолжала ждать. Когда об этом узнали работники местной организации по защите животных, они рассказали о душераздирающей истории пса в «Фейсбуке», и уже через несколько дней у собаки появились новые хозяева.
Мы благодарим всех за ваш интерес и помощь! Спасибо большое!
Sportello Tutela Animali
Источник: life.ru