Пес «Хатико» нашел умирающего от CoViD-19 хозяина за несколько километров

Собака «Хатико» нашла больного коронавирусом хозяина за несколько километров

На прошлой неделе в итальянской провинции Пиза пёс сбежал из дома, чтобы найти своего владельца, который в это время умирал в больнице от коронавируса.

Когда хозяина семилетней овчарки по кличке Стелла увезли в больницу, она не находила себе места. Она несколько дней провела в пустой квартире, а затем выбралась, чтобы отправиться на поиски. Несмотря на то что до больницы было несколько километров, собаке всё равно удалось найти её. Вот только к тому времени владелец пса уже умер. Мужчина скончался в реанимации.