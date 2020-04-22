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Пес «Хатико» нашел умирающего от CoViD-19 хозяина за несколько километров

13:02 22.04.2020 Фото: pxhere.com
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Когда хозяина семилетней овчарки по кличке Стелла увезли в больницу, она не находила себе места. Она несколько дней провела в пустой квартире, а затем выбралась, чтобы отправиться на поиски.

Пес Хатико нашел умирающего от CoViD 19 хозяина за несколько километров

Собака «Хатико» нашла больного коронавирусом хозяина за несколько километров

На прошлой неделе в итальянской провинции Пиза пёс сбежал из дома, чтобы найти своего владельца, который в это время умирал в больнице от коронавируса.

Когда хозяина семилетней овчарки по кличке Стелла увезли в больницу, она не находила себе места. Она несколько дней провела в пустой квартире, а затем выбралась, чтобы отправиться на поиски. Несмотря на то что до больницы было несколько километров, собаке всё равно удалось найти её. Вот только к тому времени владелец пса уже умер. Мужчина скончался в реанимации.

А Стелла всё продолжала ждать. Когда об этом узнали работники местной организации по защите животных, они рассказали о душераздирающей истории пса в «Фейсбуке», и уже через несколько дней у собаки появились новые хозяева.

Пес Хатико нашел умирающего от CoViD 19 хозяина за несколько километровУ Стеллы будет новая семья! Её хозяином станет родственник умершего мужчины. <…> Теперь собака будет жить в новом доме и любви, которая теперь ей нужна как никогда раньше.
Мы благодарим всех за ваш интерес и помощь! Спасибо большое!

Sportello Tutela Animali

Источник: life.ru

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