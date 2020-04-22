Когда можно будет увидеть апрельский звездопад Лириды в 2020 году?

Апрельский Лириды, а именно такое название раньше использовали наши предки, впервые обнаружили 2600 лет назад, именно поэтому их считают одними из самых древних потоков метеоритов.

Метеорный поток из созвездия Лиры называют лиридами

Звездопад получил свое название в честь созвездия Лиры в центре, которой он появляется. В 2020 году все желающие смогут лично наблюдать за этим захватывающим космическим явлением.

Что такое метеорный поток Лириды?

Метеорный поток из созвездия Лиры называют лиридами. В нашем сегодняшнем материале мы расскажем о пике активности падающих звезд, связи с кометой Тэтчер, а также затронем другие интересные факты. В ночь с 21 на 22 апреля можно будет увидеть пик звездопада, когда их видно лучше всего.

Апрельский Лириды, а именно такое название раньше использовали наши предки, впервые обнаружили 2600 лет назад, именно поэтому их считают одними из самых древних потоков метеоритов. Известно, что в период с 16 по 25 апреля любой желающий может посмотреть на это космическое явление. С 22 по 23 апреля мы становимся свидетелями пика активности метеоритного потока. Этот поток имеет связь с кометой Тэтчер. Средняя скорость потока составляет 10 метеоров в час, когда же наступает время пика, то скорость колеблется от пяти до двадцати метеоров в час.

Основные параметры Лирид:

Родительский элемент: C/1861 G1 (комета Тэтчер)

Радиант: созвездие Лиры

Первая запись: 687 г. до н.э.



Даты: 16-25 апреляПик: 22 апреляКоличество в максимуме: 10 метеоров в часЛучше всего наблюдать за данным событием в сельской местности, где небо чистое и не имеет такого обильного освещения, как в городах. Стоит отметить, что если свет от Луны не будет отвлекать, то увидеть данное явление можно будет во всей красе. Если у вас появилось желание лично посмотреть на метеорный поток, необходимо это делать, когда наступает рассвет.

Точка, которая светится — находится неподалеку от Альфа Центравры (Вега). После наступления пика (22 апреля) ее можно будет наблюдать поздним вечером в северо-восточной части земного шара, ближе к ночи, тогда она будет расположена высоко в небе. Метеоры, которые прибывают, это куски от кометы Тэтчер, которые были оставлены на орбите, и они не имеют никакого отношения к Веге.

Зачастую Лирида может достигать второй величины, а следы, которые она оставляет, могут сохранятся на протяжении нескольких минут.Стоит отметить тот факт, то наиболее высокую мощность Лирида набирает лишь раз в 60 лет. Это связано с тем, что завершается орбита кометы, из-за этого появляется вспышка.

Когда и где можно будет наблюдать Лириды?

Руководитель обсерваторией планитария в Санкт-Петербурге рассказал, что в нынешнем году в ночь с 21 на 22 апреля обеспечены наиболее благоприятные условия для того, чтобы наблюдать за этим прекрасным моментом. Это созвездие не такое большое, как остальные в Северном полушарии, и расположено между такими созвездиями как Лебедь и Геркулес. Специалисты рекомендуют людям в поисках эпицентра на небосводе следить за Вегой (ярчайшей звездой).

«Созвездие Лиры сейчас восходит все выше и выше, в среднем можно будет наблюдать 18-20 метеоров за час», — говорит Смирнова.

Только на темном небосводе (когда наступит вечер или ночь) легче всего разглядеть происходящее, поэтому по словам эксперта, чтобы лицезреть метеорный поток надо отправиться за город. В городских условиях также можно увидеть космическое явление, однако это будет сделать сложнее. С 23:00 и до 04:00 утра на северо-востоке можно разглядеть Лириды.

Специалисты утверждают, что на вспышку можно будет посмотреть со всех уголков земного шара. Также эксперт добавила, что необходимо одновременно стараться смотреть во все стороны, но основной эпицентр всех вспышек сконцентрируется в созвездии Лиры.

Факты о звездопаде Лириды

C/1861 G1 была названа в честь Э. Тэтчера, американского астронома любителя. Именно он весной 1861 года обнаружил ее. Тогда она была на расстоянии от астронома на 50.1 млн километров и в июне того же года совершила максимальное приближение к Солнечной системе.

Известное китайское произведение “Цзо Чжуань” впервые упомянуло о необычном явлении, которое было замечено в небе в 687 году до нашей эры.

Царапина глазчатой курицы именно такое название звездопад получил в Австралии. А связано это с тем, что поток приходился на сезон гнездования наземных птиц.

Источник: TheRussianTimes