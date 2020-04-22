Умер создатель мультфильма «Том и Джерри» Джин Дейч

Пока что причина смерти 95-летнего Дейча неизвестна. Его не стало в ночь на 17 апреля. Последние минуты своей жизни режиссер провел в своей квартире в Праге.

Умер создатель известного мультфильма

К сожалению, сейчас ни одна неделя не обходится без тревожных новостей. Поступают сообщения об уходе знаменитостей из-за коронавируса. Но не только вирус забирает жизни людей.

На этой неделе агентство Associated Press со ссылкой на Петра Химмела, пресс-агента покойного, сообщило о кончине Джина Дейча.

Пока что причина смерти 95-летнего Дейча неизвестна. Его не стало в ночь на 17 апреля. Последние минуты своей жизни режиссер провел в своей квартире в Праге.

Отметим, что Джин Дейч выступил режиссером тринадцати эпизодов мультипликационного сериала «Том и Джерри», а также работал над мультсериалом «Моряк Папай». Также он создал мультфильмы «Манро» и «Нудник», а также мультсериал «Том Тэррифик». За «Манро» в 1960 году он получил премию Оскар.

Источник: Хочу