Погода в Бердске: до +27 градусов ждут горожан 22 апреля. Ветер дует южный

По Новосибирской области ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер южный 3-8 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью +7, +12°C, местами +1, +6°C, днем +22, +27 °C Метеорологическая обстановка: по данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки по области ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер южный 3-8 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +7, +12°C, местами +1, +6°C, днем +22, +27 °C.

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