Самый точный путь заражения коронавирусом озвучили ученые. И это не телефоны и дверные ручки

Передача коронавируса по воздуху или через касания маловероятна, единственный способ заразиться — «вдохнуть капли», выделяющиеся при кашле и чихании инфицированного. Исследователи установили, что возбудитель COVID-19 чувствителен к высыханию, а заражение случалось, «когда люди долго и близко контактировали».

Исследователи установили, что возбудитель COVID-19 чувствителен к высыханию, а заражение случалось, «когда люди долго и близко контактировали»

Передача коронавируса по воздуху или через касания маловероятна, единственный способ заразиться — «вдохнуть капли», выделяющиеся при кашле и чихании инфицированного. К такому выводу пришли вирусологи из института региона Хайнсберг в Германии, пишет https://today.rtl.lu

Ученые исследовали способность SARS-CoV-2 выживать вне организма носителя. Согласно их выводам, коронавирус не выживет на дверной ручке или поверхности телефона, маловероятно заражение в супермаркете или ресторане.

-Когда мы взяли образцы с дверных ручек, телефонов или туалетов, оказалось невозможно культивировать вирус в лаборатории на основе этих образцов», — говорит руководитель института Хендрика Штреека.

Исследователи установили, что возбудитель COVID-19 чувствителен к высыханию, а заражение случалось, «когда люди долго и близко контактировали».