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Самый точный путь заражения коронавирусом озвучили ученые. И это не телефоны и дверные ручки

08:31 22.04.2020 Фото: www.pexels.com
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Передача коронавируса по воздуху или через касания маловероятна, единственный способ заразиться — «вдохнуть капли», выделяющиеся при кашле и чихании инфицированного. Исследователи установили, что возбудитель COVID-19 чувствителен к высыханию, а заражение случалось, «когда люди долго и близко контактировали».

Самый точный путь заражения коронавирусом озвучили ученые. И это не телефоны и дверные ручки
Исследователи установили, что возбудитель COVID-19 чувствителен к высыханию, а заражение случалось, «когда люди долго и близко контактировали»

Передача коронавируса по воздуху или через касания маловероятна, единственный способ заразиться — «вдохнуть капли», выделяющиеся при кашле и чихании инфицированного. К такому выводу пришли вирусологи из института региона Хайнсберг в Германии, пишет https://today.rtl.lu
Ученые исследовали способность SARS-CoV-2 выживать вне организма носителя. Согласно их выводам, коронавирус не выживет на дверной ручке или поверхности телефона, маловероятно заражение в супермаркете или ресторане.

-Когда мы взяли образцы с дверных ручек, телефонов или туалетов, оказалось невозможно культивировать вирус в лаборатории на основе этих образцов», — говорит  руководитель института Хендрика Штреека.

Исследователи установили, что возбудитель COVID-19 чувствителен к высыханию, а заражение случалось, «когда люди долго и близко контактировали».

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