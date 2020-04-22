Запретили ставить прививки взрослым россиянам. От клеща не поставят укол и в Бердске

Документ об этом поступил в горбольницу 21 апреля. Под запретом абсолютно все прививки взрослым и детям. Но новорожденных в роддоме вакцинируют.

Запретили в России прививать взрослое население с 21 апреля. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал заведующий взрослым поликлиническим отделением ЦГБ Бердска Виктор Подойма 21 апреля.

— Сегодня документ пришел. Прививки от клеща также под запретом. Пару недель назад были рекомендации не ставить прививки взрослому населению, а сегодня о запрете пришел документ, — сообщил Виктор Васильевич в беседе с «Курьер. Среда. Бердск»

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ограничения по прививкам были до 5 апреля включительно, сейчас идет пролонгирование режима до 30 мая, отметила главврач бердской горбольницы Алла Дробинская.

— Мы основные мероприятия, которые касаются оказания медицинской помощи, диспансеризации, профилактических осмотров, отложили по приказу минздрава. Соответственно, и по прививкам мы получили более четкие и жесткие постановления, — сообщила Алла Николаевна.

Уданной проблемы есть выход — страхование жизни и здоровья. Если вы не получили прививку, то купите страховку, по которой можно получить гаммо глобулин и медикоментозное лечение.

Еще 16 апреля помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что плановая вакцинация в рамках национального календаря профилактических прививок, а также иммунизация по эпидемическим показаниям в РФ приостановлены из-за распространения коронавирусной инфекции. Он также подчеркнул, что прививки новорожденным в родильных домах продолжают делать.

Стоит отметить, что Минздрав России с учетом позиции Роспотребнадзора уже напраил в регионы разъяснения о вакцинации детей в рамках национального календаря профилактических прививок в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Ранее Роспотребнадзор в своем письме отметил целесообразность приостановления плановой вакцинации взрослого населения в рамках нацкалендаря прививок и календаря профилактических прививок по эпидпоказаниям за исключением иммунизации в эпидемических очагах.

От редакции: Многие читатели «Курьер. Среда. Бердск» сообщают, что в поликлиниках Бердска медики продолжают вакцинировать взрослое и детское население города. Официальная информация не сходится с фактической, поэтому просим вас сообщать свои историю о прививках на электронную почту «Курьер. Среда. Бердск» bkurer@mail.ru. Или на WhatsApp редакции 8953-878-90-10.