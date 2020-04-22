Дешевизна не выгодна: от выпуска парацетамола, димедрола и ибупрофена могут отказаться фармкомпании России

Цены на ЖНВЛП были зарегистрированы в 2009 году

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств

Крупнейшие российские производители лекарств могут отказаться от выпуска ряда жизненно важных препаратов (ЖНВЛП). Из-за низкой максимально допустимой цены производство таких лекарств уже было нерентабельным, а девальвация рубля и удорожание импорта в связи с COVID-19 усугубило ситуацию. О кризисе участники рынка уже предупредили Минпромторг. В зоне риска оказались такие востребованные препараты, как парацетамол, димедрол и ибупрофен.

О возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов, Минпромторгу сообщили семь фармацевтических компаний. Среди них — «Дальхимфарм», «Озон фармацевтика», «Биосинтез», а также один из крупнейших игроков рынка «Фармстандарт» Виктора Харитонина. Копия обращения есть у “Ъ”. Решение бизнеса связано с низкой максимально допустимой ценой таких лекарств и, как следствие, отрицательной рентабельностью их производства. В числе таких препаратов — жаропонижающее парацетамол, раствор глюкозы, обезболивающее ибупрофен, антигистаминное средство димедрол и др. из портфеля компаний.

Так, максимально допустимая цена упаковки парацетамола из 20 таблеток в дозировке 0,5 г, выпускаемого «Биосинтезом»,— 10,1 руб. При этом себестоимость производства находится на уровне 16,46 руб., следует из обращения в Минпромторг. Цена упаковки из 20 таблеток ибупрофена дозировкой 200 мг не должна превышать 12,05 руб., тогда как производство обходится «Биосинтезу» в 17,21 руб. Ситуация усугубляется падением рубля и распространением COVID-19, из-за чего увеличился спрос на импортные субстанции, а также выросла их стоимость, указывают участники рынка. Так, цена субстанции ибупрофен увеличилась с $22,3 до $28 за 1 кг, а парацетамола — с $4,7 до $5,8. Производство «Биосинтезом» этих препаратов, а также ряда других уже приостановлено, сообщила компания.

У нас нет пока проблемы с лекарствами. Не надо беспокоиться, не надо заниматься скупкой,- сказала Татьяна Голикова в январе

Цены на ЖНВЛП были зарегистрированы в 2009 году, напоминает главный исполнительный директор фармацевтической компании «Озон Хэлскеа» Андрей Горшков. Тогда за основу брались средние значения, предоставляемые самими производителями, исходя из прошлогодних продаж. Локальные компании получили возможность ежегодной индексации на уровень инфляции, но не более чем на 6%.

После резкого снижения курса рубля в 2014 году некоторые препараты уже покинули российский рынок из-за нерентабельности обращения, отмечает господин Горшков. То же самое, по его словам, может произойти и сейчас. В Минпромторге на вопросы “Ъ” не ответили.

Новая методика ценообразования ЖНВЛП, по которой их производители должны перерегистрировать цены до конца 2020 года, принята в 2019 году. Она предполагала, что стоимость так называемых инновационных препаратов не должна превышать их цены в ряде других государств, а стоимость аналогов будет регистрироваться с понижающим коэффициентом. В целом такой подход устраивал отрасль, пока к нему не добавили правило, по которому новые цены не могут превышать уже существующие. В результате производители должны перерегистрировать цены на более низкие. Препараты стоимостью ниже 100 руб. не подлежат обязательной перерегистрации, но по сути это означает, что цена на них просто не изменится.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк знает, что Минздрав уже решился на разработку послаблений в правила перерегистрации цен на ЖНВЛП. Подробности ему пока неизвестны. При этом эксперт не считает, что произойдут какие-либо принципиальные изменения: «В начале лета фармацевтическую розницу ждет падение спроса, из-за чего цены на ряд категорий лекарств снизятся сами». После ажиотажного спроса на препараты в марте на фоне пандемии COVID-19, их продажи в аптеках за первую неделю апреля уже сократились в среднем на 20% год к году. Динамику объясняли введенным режимом самоизоляции, а также сделанными запасами, которых может хватить на срок до шести месяцев. В Минздраве заявили “Ъ”, что решений об изменениях методики ценообразования ЖНВЛП в связи с курсовыми колебаниями не принималось.

Источник: Ъ