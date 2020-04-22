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Топим на минималках: Жара в +27 не повлияет на отключение отопления раньше 10 мая, заявил директор КБУ Бердска

12:15 22.04.2020, Марина Волкова Фото: pexels.com
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Владимир Воспанчук: «Так каждый год происходит. Сначала горожанам жарко, а потом холодно». Директор КБУ попросил бердчан потерпеть три дня, холода скоро вернутся в город.

Топим на минималках: Жара в +27 не повлияет на отключение отопления раньше 10 мая, заявил директор КБУ Бердска
Очень скоро на улице вновь похолодает

На минимальной температуре топят дома котельные Бердска. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 22 апреля, сообщил директор КБУ Бердска Владимир Воспанчук. При этом Владимир Викторович отметил, что в ближайшее время на улице похолодает, тогда горожане могут пожалеть о том, что умоляли отключить отопление в плюс 27.

— Так каждый год происходит. Сначала жителям Бердска жарко, а потом холодно. Отопительный сезон закончится 10 мая. И в первых числах мая будет холодно. Нужно подождать еще три дня и в домах станет комфортная температура воздуха. Температура теплоносителя стоит на самом минимуме. Если убавить еще, то горячая вода перестанет быть горячей, — сообщил Владимир Викторович.

Диспетчеры КБУ каждые сутки передает в городские котельные информацию о необходимых параметрах теплоносителя. При этом ресурсоснабжающие организации продолжают поддерживать нормативную температуру горячей воды в домах и квартирах горожан.

Стоит отметить, что в муниципальных котельных работают все котлы. А вот в частной котельной ТГК-1, работу одного из двух котлов остановили.

Чтобы котельные перешли на летний режим работы с подачей в квартиры Бердска только горячую воду без отопления, среднесуточная температура воздуха должна продержаться на уровне +8 пять суток.

Погода на ближайшие дни

Наслаждаться жарой бердчанам предстоит ближайшие три дня до пятницы, 24 апреля, когда температура воздуха составит 24 градуса. На ближайших выходных же синоптики обещают похолодание до 12-16 градусов тепла.

На следующей неделя температура воздуха упадет с +18 до +9.  Со среды и вовсе начнутся дожди с грозам. При этом ветер усилится до 16 метров в секунду. В воскресенье, 3 мая, ветер усилится до 20 метров в секунду, в этот день весь день будут лить дожди.

Топим на минималках: Жара в +27 не повлияет на отключение отопления раньше 10 мая, заявил директор КБУ Бердска

В ближайшие дни в Бердске похолодает

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