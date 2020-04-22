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Богачи из заксобрания: самым богатым депутатом за 2019 год стал единоросс Василий Иваков со 108 млн рублей

12:23 22.04.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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На втором месте Александр Манцуров с доходом в 73,3 млн рублей. На третьем месте — представитель КПРФ Денис Поволоцкий, который за год заработал 62,1 млн. Четвертый – Виктор Кушнир из «Единой России» – 58,2 млн.

Богачи из заксобрания: самым богатым депутатом за 2019 год стал единоросс Василий Иваков со 108 млн рублей
Самым богатым депутатом Законодательного собрания Новосибирской области стал представитель фракции «Единая Россия» Василий Иваков

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области задекларировали годовые доходы.

Первая десятка самых богатых представителей заксобрания изменилась.

Самым богатым депутатом  стал представитель фракции «Единая Россия» Василий Иваков.  Согласно декларации за 2019 год, состояние Ивакова – 103,8 миллиона рублей. При этом за прошлый год депутат задекларировал доход в 10 раз меньше – 11,8 млн рублей.

На втором месте Александр Манцуров с доходом в 73,3 млн рублей. На третьем месте — представитель КПРФ Денис Поволоцкий, который за год заработал 62,1 млн. Четвертый – Виктор Кушнир из «Единой России» – 58,2 млн.

Пятерку лидеров замыкает Ирина Диденко из КПРФ. Она соучредитель ООО «Гофромастер», а ее супруг Игорь Диденко – гендиректор АО «Новосибирский КБК». За год доход семьи составил 43,6 млн. В  прошлом году сумма была меньше – около 16 млн рублей.

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