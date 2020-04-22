Ложка к ложке и вилка к вилке: как психопаты хранят столовые приборы

Пользователи Сети поспорили о том, как правильно хранить приборы. Соответствующий пост опубликовали в сообществе на Facebook How To Dad («Как быть отцом»).
Один из пользователей заявил, что правильнее раскладывать по порядку сначала ножи, потом вилки и в конце ложки. Комментаторы рассказали о своих способах хранения, а несогласных назвали безумцами.
Большинство пользователей с постом не согласились. Однако, некоторые поддержали автора и заявили, что логичнее хранить ножи, вилки и ложки в том порядке, в котором их принято класть на стол, а именно: ножи, потом вилки, а за ними ложки.
Источник: weekend.rambler.ru