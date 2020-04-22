Ложка к ложке и вилка к вилке: как психопаты хранят столовые приборы

Один из пользователей сети заявил, что правильнее раскладывать по порядку сначала ножи, потом вилки и в конце ложки. Комментаторы рассказали о своих способах хранения, а несогласных назвали безумцами.

Столовые приборы обычно хранят в столе

Пользователи Сети поспорили о том, как правильно хранить приборы. Соответствующий пост опубликовали в сообществе на Facebook How To Dad («Как быть отцом»).

Один из пользователей заявил, что правильнее раскладывать по порядку сначала ножи, потом вилки и в конце ложки. Комментаторы рассказали о своих способах хранения, а несогласных назвали безумцами.

Большинство пользователей с постом не согласились. Однако, некоторые поддержали автора и заявили, что логичнее хранить ножи, вилки и ложки в том порядке, в котором их принято класть на стол, а именно: ножи, потом вилки, а за ними ложки.



Один из пользователей поделился своим способом хранения — он кладет ложки посередине, за что другие комментаторы прозвали его «психопатом».

Источник: weekend.rambler.ru