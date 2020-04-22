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Иногородние водители и побывавшие в Москве везут корону в Новосибирскую область

11:34 22.04.2020 Фото: www.pexels.com
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По данным оперативного штаба на 10 утра 22 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 16 пациентов с коронавирусной инфекцией – 15 взрослых и 1 ребенок.

Иногородние водители и побывавшие в Москве везут корону в Новосибирскую область
Количество зарегистрированных в Новосибирской области случаев заражения COVID-19 на сегодня – 151

В Новосибирской области 16 новых случаев коронавируса

По данным оперативного штаба на 10 утра 22 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 16 пациентов с коронавирусной инфекцией – 15 взрослых и 1 ребенок.

Из них семь человек никуда не выезжали и не входят в круг контактов ранее выявленных пациентов. Семеро контактировали с теми, у кого диагноз ранее был подтвержден лабораторно. Двое прибыли из Москвы, в том числе один иногородний транзитный водитель.

Количество зарегистрированных в Новосибирской области случаев заражения COVID-19 на сегодня – 151. Выздоровел 21 человек (сегодня выписывают еще одного пациента), четверо скончались.

В детской больнице №3 находятся 45 детей с подозрением на COVID-19. В том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию в инфекционных стационарах Новосибирска – 259, включая пациентов с установленным диагнозом. 3 пациента госпитализированы в Карасуксую ЦРБ.

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