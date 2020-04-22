Не доказано распространение коронавиурса в супермаркетах, ресторанах или парикмахерских

Вирусологи нескольких стран провели исследование, которое доказывает, что вирус не живет на дверных ручках. Основной способ передачи — вдыхание капель, которые и содержат вирус.

Вирусолог Хендрик Стрик

RTL Today присоединился к пресс-конференции вирусолога Хендрика Стрика во вторник, и здесь мы представляем резюме его ключевых заявлений.

Г-н Стрик — профессор вирусологии и директор Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна. Он объяснил методологию своего нового исследования в Хайнсберге, «эпицентре» вспышки COVID-19 в Германии, и рассказал о потенциальных планах страны, чтобы постепенно двигаться вперед, возвращаясь к «нормальной» жизни.

В течение последних недель его команда завершила серьезное исследование, проведенное посредством опросов и расследований в домах по всему региону Хайнсберга, где было зарегистрировано более 1400 подтвержденных случаев. Население Хайнсберга составляет 250 000 человек, и было подтверждено 46 случаев смерти от коронавируса.

Эти результаты исследований уже дали некоторые указания на то, как работает вирус, как пояснил Стрик:

«Там нет значительного риска заражения этой болезнью, когда вы ходите по магазинам. Серьезные вспышки инфекции всегда были результатом того, что люди в течение более длительного периода времени были ближе друг к другу, например, после вечеринок в Ишгле, Австрия ». Он также не смог найти никаких признаков «живых» вирусов на поверхности. «Когда мы брали образцы с дверных ручек, телефонов или туалетов, было невозможно культивировать вирус в лаборатории на основе этих тампонов…».



«Чтобы на самом деле« заразить »вирус, необходимо, чтобы кто-то кашлял им в руку, немедленно дотрагивался до дверной ручки, а затем сразу после этого другой человек взялся за ручку и продолжил касаться их лица». Поэтому Стрик считает, что вероятность контакта при контакте с так называемыми загрязненными поверхностями мала.

Тот факт, что COVID 19 является капельной инфекцией и не может передаваться по воздуху, ранее также был подтвержден вирусологом Кристианом Дростеном из берлинской Charité. В одном из интервью он указал, что коронавирус чрезвычайно чувствителен к высыханию, поэтому единственный способ его заразиться — это «вдохнуть капельки».

Тем не менее, существуют разные выводы о том, как распространяется коронавирус. Эксперты Американского института здравоохранения CDC и NIH пришли к выводу, что вирус может выжить 24 часа на бумаге, три часа в аэрозолях и до трех дней на пластмассах и нержавеющей стали. Однако, как заявляет Институт Роберта Коха на своем веб-сайте , подобные научные исследования проводятся в экспериментальных условиях, поэтому они не очень характерны для риска передачи инфекции в повседневной жизни.

Теперь Хайнсберг станет центром для проведения еще одного исследования, которое углубится с целью дальнейшей оценки того, как вирус распространяется и как его можно сдерживать. Исследование будет проводиться по репрезентативной выборке из 1000 человек.

«Результаты этого более подробного исследования могли бы послужить основой для рекомендаций по национальным стратегиям выхода из локаутов», — предлагает Стрик.

«Важно получить эти данные, чтобы убедиться, что решения принимаются на основе фактов, а не предположений. Эти данные должны служить основой информации для правительства, чтобы они могли затем подумать о своем дальнейшем курсе действий », — продолжает он.

Стрик говорит, что Хайнсберг предлагает идеальную ситуацию, чтобы найти ответы для остальной части Германии, может быть, даже Европы или даже для всего мира.

Что касается мер, принятых в настоящее время, он лично считает, что важно иметь в виду потенциальные негативные последствия, которые могут оказать некоторые меры:

«Люди могут потерять работу. Возможно, они больше не смогут платить за квартиру, а пребывание в ней дольше может привести к ослаблению нашей иммунной системы ». Он поднимает такие вопросы, как: «Цель — не полное сдерживание вируса. Нам нужно знать, где находятся фактические ограничения по пропускной способности наших больниц. Сколько инфекций слишком много? Что говорят медики интенсивной терапии? »

«Важно начать думать о стратегии« отката », и он надеется« предоставить соответствующие факты, чтобы у людей была хорошая основа для их решений ».

Ожидается, что основные результаты «тематического кластерного исследования Covid-19» в Хайнсберге будут представлены к концу следующей недели.

Источник: today.rtl.lu