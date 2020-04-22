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Ночные прогулки нарушителей режима COVID-19 в Бердске: одному — 1000 руб. штрафа, второму — предупреждение

12:19 22.04.2020 Фото: pixabay
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Уходить от места своего проживания нужно в исключительных случаях: прогулка с собакой, покупка еды, поход к врачу.

Ночные прогулки нарушителей режима COVID 19 в Бердске: одному 1000 руб. штрафа, второму предупреждение
В ходе рассмотрения дел об административных правонарушениях установлено, что виновные не выполнили правила поведения при введении режима повышенной готовности

Постановлениями Бердского городского суда Новосибирской области от 21 апреля 2020 года два жителя г. Бердска признаны виновными в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), одному из них назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 рублей, второму – в виде предупреждения, с учетом личности виновных.

В ходе рассмотрения дел об административных правонарушениях установлено, что виновные не выполнили правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных ч.2 ст.6.3 КоАП РФ, а именно покинули место проживания и находились в общественном месте – на улицах г. Бердска, чем нарушили требования постановления Губернатора от 18.03.2020 г. №72-П «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области», постановления Губернатора Новосибирской области от 31.03.2020 г. №48 «Об ограничении доступа людей и транспортных средств» с внесенными изменениями от 04.04.2020 г. постановлением Губернатора № 50 «О внесении изменений в отдельные постановления Губернатора Новосибирской области», установленные в соответствии с Указом Президента РФ от 02.04.2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением коронавирусной инфекции».

Также установлено, что цели нахождения виновных в момент рассматриваемых событий за пределами своего места проживания к исключительным случаям, указанным в п.2 постановления Губернатора Новосибирской области № 48 в редакции от 04.04.2020 г., не относятся, поскольку оба привлеченных к административной ответственности прогуливались в ночное время.

Источник: berdsky.nsk.sudrf.ru

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